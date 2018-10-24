Российские пилоты рассказали об отношении к аплодисментам при посадке

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Пилоты российских авиакомпаний считают, что пассажиры начинают аплодировать в момент посадки самолета преждевременно, так как опасная рулёжка ещё не закончена, сообщили в компании Туту.ру.
Константин, работающий в российской авиакомпании с полётным стажем 5 лет, выразил недоумение по поводу того, что пассажиры хлопают, если самолет еще даже не остановился. "Представьте себе ситуацию: вы заняты каким-то очень серьезным делом, ваше внимание сосредоточено только на нем, а тут сзади кого-то подходит и пытается вас отвлечь. Как вы отреагируете? В лучшем случае, не обратите внимание. Так и пилот в момент посадки. Пульс у нас учащается, давление повышается. Мы ничего постороннего в этот момент не замечаем, все внимание к процессу, к приборам. Аплодисменты из-за этого мы не слышим. Потом бортпроводники передают, что пассажиры хлопали. Мое мнение, что нужно аплодировать, когда самолет на стоянке, это правильнее", — сказал он.
Он еще раз акцентировал внимание на том, что в аплодисментах при касании с землёй нет никакой логики, так как впереди еще рулежка. "У нас есть такое понятие "gate to gate" — вот когда доставим пассажиров к месту, тогда можно расслабляться, хлопать. За все время моей работы я только один раз слышал аплодисменты пассажиров, но в салоне, видимо, как в театре в этот момент было. Настолько громко и бурно хлопали", — поделился Сергей.
Он напомнил недавний случай, когда при посадке в Сочи самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся, пострадали 18 человек. По его словам, тогда тоже после приземления пассажиры хлопали.
Ранее Туту.ру опросил более 5 тысяч человек, как они относятся к этой традиции. Большинство (53%) ответили, что хлопают в ладоши: 37% делают это всегда, для них это способ поблагодарить пилота за мягкую посадку, а 15% хлопают, когда есть настроение. 22% оказались противниками этой традиции: сами не хлопают и раздражаются, когда это делают другие пассажиры.