На Кубани реализуют 45 инвестпроектов в курортной отрасли

КРАСНОДАР, 23 окт — РИА Новости. Инвесторы в Краснодарском крае реализуют 45 проектов в курортной отрасли на общую сумму 45,27 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба администрации региона.

"В настоящее время в Краснодарском крае реализуется 45 соглашений на общую сумму 45,27 миллиарда рублей. Они направлены в том числе на развитие существующей курортной инфраструктуры, а также на строительство новых объектов. Предусматривается создание более 4,2 тысячи рабочих мест", — говорится в сообщении.

Отмечается, что губернатор региона Вениамин Кондратьев во вторник оценил развитие инфраструктуры для туристов в Туапсинском районе. В рамках реализации инвестпроекта, заключенного на форуме в Сочи, в поселке Небуг завершается строительство круглогодичного гостиничного комплекса "Lavicon".

"Объективно, окупаемость строительства – это не перспектива ближайших лет. Но в дальнейшем выиграет не только Туапсинский район, а в целом курорты нашего края. Эффект будет колоссальным. Мы создаем настоящую курортную инфраструктуру высочайшего уровня", – приводятся в сообщении слова губернатора.

Первая очередь отеля, включающая 90 номеров различной категории, уже работает. В высокий курортный сезон гостиница принимает порядка 20 тысяч человек. В конце года планируется ввести в эксплуатацию еще 72 номера. В настоящее время здесь трудятся 120 человек. После запуска второй очереди число рабочих мест увеличится до 200. Общий объем инвестиций в создание отеля составит 2,7 миллиарда рублей. По словам Кондратьева, наличие подобных гостиничных комплексов позволит дополнительно привлечь отдыхающих.

Другие новости региона читайте здесь >>