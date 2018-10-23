В Госдуме создали рабочую группу по вопросам возрастной маркировки

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В Госдуме создали рабочую группу по совершенствованию законов, регулирующих доступ детей к произведениям литературы и искусства, первое заседание группы состоится 24 октября.

На заседании комитета по культуре при Госдуме РФ председатель комитета Елена Ямпольская сказала, что ситуация с маркировкой художественный произведений доведена до абсурда и нет никакого уважения к творчеству.

"Я надеюсь, что созданная рабочая группа под руководством Александра Шолохова "очень быстро набросает какие-то предложения по маркировке произведений искусства, и мы по этим предложениям проведем расширенное заседание комитета", — сказала Ямпольская.

По ее словам, состав группы утвержден и первое заседание состоится 24 октября.