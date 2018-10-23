Медведев обсудит ужесточение наказания за незаконную добычу янтаря

КАЛИНИНГРАД, 23 окт — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев согласился с необходимостью обсудить вопрос об ужесточении административной и уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря.

Медведев посетил во вторник калининградский янтарный комбинат и осмотрел Приморский карьер, где идет добыча янтаря. Сопровождавшие главу правительства работники предприятия признали, что "браконьерства" продолжается.

"Мы обсудим вопрос об усилении административной и уголовной ответственности за это", — сказал Медведев, который проведет в Калининграде заседание правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Калининградской области.

Руководители янтарного комбината рассказали премьеру о том, что только на уже разработанных карьерах в Калининградской области запаса янтаря хватит на 150-200 лет, его промышленная добыча составляет свыше 400 тонн в год.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов обратил внимание главы правительства на то, что комбинат работает только с крупными партнерами и ушел от других форм реализации своей продукции, кроме биржи. Особый интерес, по его словам, к местному янтарю проявляют китайские партнеры.

Глава региона также обратился к Медведеву от имени руководства комбината с просьбой вновь разрешить сброс пульпы (песка и породы, которая остается после извлечения янтаря) в море. Он подчеркнул, что Ростехнадзор некоторое время назад запретил сброс пульпы в Балтику, и это в том числе ведет к размыванию песчаных пляжей, которые не пополняются новым песком. Алиханов попросил Медведева поручить Минпромторгу, Минприроды и Ростехнадзору рассмотреть вопрос о возобновлении разрешения на сброс янтарной пульпы.

Премьер попросил главу Минпромторга Дениса Мантурова изучить этот вопрос с учетом того, что в сбрасываемом песке не будет вредных примесей.

В ходе посещения калининградского янтарного комбината Медведев побывал в цехе переработки янтаря, пообщался с его работницами и осмотрел небольшую выставку редких видов янтаря и поделок из него, сделав несколько фотографий на личный фотоаппарат "Зенит".

Калининградский янтарный комбинат находится вблизи поселка Янтарный, где сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря. Комбинат, как рассказали его руководители, не только является крупным оптовым поставщиком янтаря, но и не забывает о местных мастерах, которым продает янтарь на выгодных условиях. На площадке комбината уже третий год проходит международный экономический форум янтарной отрасли. Кроме того, он является постоянным участником различных конкурсов и выставок. Янтарный комбинат — одна из популярных туристических достопримечательностей Калининградской области.