За полтора года "Казино Сочи" посетили почти 600 тысяч человек

СОЧИ, 23 окт – РИА Новости. Почти 600 тысяч человек из 129 стран посетили "Казино Сочи" за 1,5 года работы, суточный рекорд составил 3,8 тысячи посетителей, рассказали РИА Новости в пресс-службе игорного заведения.

Во вторник стало известно, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился с 31 декабря ликвидировать игорную зону "Азов-Сити", созданную на территории Щербиновского района Краснодарского края. Решение о ее ликвидации было принято еще в 2015 году. Вместо нее на Кубани была создана другая игорная зона – "Красная Поляна" в Сочи.

"За первые 1,5 года работы посещаемость "Казино Сочи" составила более 575,6 тысячи человек из 129 стран, суточный рекорд — 3,8 тысячи человек. В России самыми азартными регионами признаны Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Свердловская область, Краснодарский край, республика Татарстан. Одним из самых крупных призовых фондов стала сумма в 690 миллионов рублей", — сообщили в "Казино Сочи".

В пресс-службе отметили, что в настоящее время в игорной зоне "Красная Поляна" действуют два игорных заведения – "Сочи Казино и Курорт" и зал игровых автоматов "Бонус". Еще одно — казино "Бумеранг" — откроется на курорте "Роза Хутор" в январе 2019 года. В течение ближайших 5 лет "Казино Сочи" планирует реализовать в данной игорной зоне еще несколько масштабных проектов.