Эксперт поддержал идею передать охрану школ Росгвардии

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Потребуется значительное финансирование для того, чтобы передать обязанности по охране школ Росгвардии, но на безопасности детей нельзя экономить, считает председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков.

Во вторник уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова после трагедии в Керчи заявила, что охраной детей в школах должна заниматься Росгвардия.

"Вариант, который предложила Татьяна Москалькова, один из самых эффективных при пересмотре подхода к охране учебных заведений, хотя это потребует значительного финансирования. Однако безопасность детей — это то, на чем ни в коем случае нельзя экономить", — сказал РИА Новости Цветков.

При этом единый стандарт безопасности должен касаться не только школ, но и всех соцобъектов, в том числе детских садов, колледжей, техникумов, вузов, больниц, поликлиник, отметил Цветков.

"Рационально, если охрану этих учреждений возьмет на себя частично ФГУП "Охрана" Росгвардии и крупные объединения охранных структур, которые подтвердили качество работы. Хороший пример грамотного подхода к охране детских учреждений – московская СРО "Школа без опасности", — сказал Цветков.

По его словам, цена охраны для школ и других соцобъектов не должна формироваться по аукционному принципу, когда на конкурсы выходят ЧОПы, искусственно занижающие цену, а потом они набирают некомпетентных людей.

"Охраной детей должны заниматься профессионалы. А контролировать это, безусловно, должна Росгвардия. Сейчас при проведении конкурса 60% баллов дается за цену, а 40% за качество и опыт, а должно быть наоборот", — сказал Цветков.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.