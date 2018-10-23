В Госдуме предложили внести изменения в миграционную политику

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Необходимо снимать барьеры для носителей русского языка, желающих жить в России, заявил председатель Комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

Комитет ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений на заседании во вторник рассмотрел проект концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года.

"Необходимо двигаться по пути максимального снятия барьеров перед нашими соотечественниками, носителями русского языка, желающими навсегда связать свою жизнь и жизнь своих детей с Россией", — цитирует Гаврилова пресс-служба комитета по итогам заседания комитета.

Политик подчеркнул, что документ "носит комплексный характер и в целом заслуживает поддержки в качестве базы для дальнейшей доработки и формирования на ее основе "дорожной карты" с конкретными путями решения существующих проблем". При этом парламентарий предлагает пересмотреть систему региональных квот для соотечественников.

"Необходимо рассмотреть иной подход, например, когда соотечественник заранее договаривается о будущей работе, подписывает соответствующий документ с работодателем, который информирует об этом орган МВД по вопросам миграции. И это станет основанием получения РВП и ВЖ без учета квот", — пояснил политик.

Депутат считает, что одним из основных принципов государственной миграционной политики должна быть защита рынка труда в России. Он добавил, что недопустима ситуация, когда предприятия нанимают иностранцев и платят им заниженные зарплаты (на уровне МРОТ), чтобы сэкономить и выиграть в конкуренции.

Гаврилов предложил включить новые основные направления государственной миграционной политики. Так, он предложил улучшить процедуру получения права на пребывание в РФ для работы. Таким образом, появятся условия для высококвалифицированных иностранцев, компетенции которых нужны российской экономике. Также он предложил поработать над ограничениями для въезда низкоквалифицированных иностранных рабочих.

Расширение возможностей для представления в упрощенном порядке российского гражданства носителям русского языка, культурно связанным с Россией и видящих свое будущее и будущее детей в постоянном проживании на территории РФ, по мнению политика, является важной проблемой.