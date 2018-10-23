В Госдуме предложили внести изменения в миграционную политику

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Необходимо снимать барьеры для носителей русского языка, желающих жить в России, заявил председатель Комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.
"Необходимо двигаться по пути максимального снятия барьеров перед нашими соотечественниками, носителями русского языка, желающими навсегда связать свою жизнь и жизнь своих детей с Россией", — цитирует Гаврилова пресс-служба комитета по итогам заседания комитета.
Политик подчеркнул, что документ "носит комплексный характер и в целом заслуживает поддержки в качестве базы для дальнейшей доработки и формирования на ее основе "дорожной карты" с конкретными путями решения существующих проблем". При этом парламентарий предлагает пересмотреть систему региональных квот для соотечественников.
"Необходимо рассмотреть иной подход, например, когда соотечественник заранее договаривается о будущей работе, подписывает соответствующий документ с работодателем, который информирует об этом орган МВД по вопросам миграции. И это станет основанием получения РВП и ВЖ без учета квот", — пояснил политик.
Гаврилов предложил включить новые основные направления государственной миграционной политики. Так, он предложил улучшить процедуру получения права на пребывание в РФ для работы. Таким образом, появятся условия для высококвалифицированных иностранцев, компетенции которых нужны российской экономике. Также он предложил поработать над ограничениями для въезда низкоквалифицированных иностранных рабочих.
Расширение возможностей для представления в упрощенном порядке российского гражданства носителям русского языка, культурно связанным с Россией и видящих свое будущее и будущее детей в постоянном проживании на территории РФ, по мнению политика, является важной проблемой.