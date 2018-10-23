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Общество

В Госдуме прокомментировали ситуацию с ростом цен на хлеб

(обновлено: 15:19 23.10.2018)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ. Архивное фотоЗдание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Профицитный госбюджет РФ позволяет выделить дополнительные средства на поддержку сельхозпроизводителей, чтобы приостановить рост цен на продовольствие, в том числе на хлебобулочные изделия, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин.

Хлебокомбинат. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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ФАС получила жалобы по поводу роста цен на хлеб

Два хлебокомбината Красноярского края, "Ярхлеб" и "Дихлеб", ранее оповестили своих контрагентов о вынужденном повышении цен на выпускаемую продукцию. Согласно письмам предприятий, которые имеются в распоряжении РИА Новости, "Ярхлеб" предупреждает о повышении цен в среднем на 10%, "Дихлеб" — на 8-12%. Производители указывают, что последний раз отпускные цены повышались в первом квартале 2016 года.

Хлебокомбинаты объясняют необходимость повышения цен рядом факторов, в частности — удорожанием бензина, тарифов на электроэнергию, а также ростом цен на муку, инфляцией и ослаблением рубля.

По данным Росстата, по состоянию на 15 октября средние потребительские цены на хлеб из пшеничной муки в РФ составили 47,4 рубля за килограмм, увеличившись на 3% с начала года. Хлеб из ржано-пшеничной муки подорожал также на 3% — до 46,96 рубля за килограмм.

В пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ РИА Новости уже сообщили, что ведомство получило ряд жалоб от граждан РФ по поводу роста цен на хлеб и рекомендовало своим региональным управлениям усилить контроль за ценами, а также о том, что проверит действия "Ярхлеба" и "Дихлеба" на предмет их соответствия антимонопольному законодательству.

Непростая проблема

Хлеб
© Depositphotos / belchonock
Три корочки хлеба: ученые пытаются предотвратить продовольственный кризис
"В действительности эта проблема не такая простая, как кажется на первый взгляд. С одной стороны, сегодня в буханке хлеба зерновая составляющая примерно 4-5 рублей, это максимум. Дальше есть затраты мукомолов, логистики, розничной сети, энергоносители сильно подорожали. В целом себестоимость производства, конечно, подросла, и поэтому производители хлеба, наверное, вынуждены будут в этом году поднять цены", — прокомментировал РИА Новости Хайруллин.

Для того чтобы продовольствие было высококачественным, не было стимула его разбавлять различными низкокачественными суррогатами и был широкий ассортимент продовольствия, во всем мире используют систему субсидирования сельского хозяйства, отметил он.

"И у нас в стране тоже сельское хозяйство поддерживается, но пока уровень поддержки наших сельхозпроизводителей значительно отстает от той поддержки, которая оказывается за рубежом сельхозпроизводителям. На гектар пашни уровень поддержки сельского хозяйства в РФ примерно в 30 раз меньше, чем, например, в Европейском сообществе", — напомнил депутат.

При этом он обратил внимание, что дизельное топливо в России за год подорожало почти на 30%.

"А мы говорим о том, что инфляция всего 4%. Здесь серьезный перегиб со стороны наших нефтяников, нефтепереработчиков. У нас на 18% подорожало по сравнению с прошлым годом электричество. За счет роста валюты пропорционального у нас очень сильно подорожала стоимость запчастей, потому что много техники или комплектующих имеют иностранное производство и номинируются в иностранной валюте. Очень сильно у нас подорожали удобрения, средства защиты растений. И себестоимость, и затраты производства возросли у нас кратно", — констатировал Хайруллин.

Благовещенский собор в Йошкар-Оле
© РИА Новости / Владимир Песня
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"По имеющимся в нашем комитете расчетам экспертов, затраты в 2018 году в сельском хозяйстве возрастут примерно на 120 миллиардов рублей. А уровень выручки, скорее всего, будет ниже на несколько процентов из-за того, что ниже урожай, конъюнктура рынка очень нехорошая", — продолжил он. При этом парламентарий отметил, что сегодня, например, производители молока, имея возросшие затраты, продают свою продукцию в среднем на 3,5-4 рубля дешевле, чем год назад.

Профицитный бюджет

"В такой ситуации мы ожидаем, что правительство РФ изыщет возможность поддержать наших сельхозпроизводителей, тем более министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев уже заявил, что обратился в правительство с предложением выделить дополнительно отечественным сельхозпроизводителям на следующий год дополнительно порядка 60 миллиардов рублей к тем деньгам, которые утверждены уже бюджетом. Это, конечно, оправдано, и такая мера остановит, приостановит рост цен на продовольствие, в том числе на хлебобулочные изделия", — считает Хайруллин.

"Сегодня у нас бюджет профицитный, и такая возможность имеется. И мы на это очень сильно надеемся", — подчеркнул он.

Молочная и хлебобулочная продукция
© Fotolia / Igor Sokolov
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"Или нужно тогда придумывать механизм удешевления дизельного топлива, электричества для сельхозпроизводителей. Это мировая практика", — добавил депутат.

Он заметил, что, например, в Германии, где очень дорогое топливо на заправке, для сельхозпроизводителей, даже при и без того высоком уровне поддержки сельхозпроизводства, выделяются специальные объемы топлива по специальной цене. "Это топливо окрашивают в другой цвет для того, чтобы его не могли перепродавать. Если кто-то начинает продавать это окрашенное топливо, то это уже уголовно наказуемо", — подчеркнул зампред аграрного комитета.

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Общество
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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НДС 20
"Это топливо окрашивают в другой цвет для того, чтобы его не могли перепродавать. Если кто-то начинает продавать это окрашенное топливо, то это уже уголовно наказуемо",
Мы живём в России, это не сработает, торговать "дармовым" топливом будут везде. Проще снизить цену на бензин (и не только на бензин) тотально по всей России, держа границу на "замке", глядишь и экономика пойдет в гору.
15:29
23.10.2018
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yvyro2017
Видимость роста ВВП создается. Растет производство, но прибыль падает.
По хлебу- в последние полгода где-то, по вечерам, да же в будни, во многих магазинах нету хлеба(Москва), да же в крупных сетях. О чем, кстати предупреждали сети, когда госД трындели о недопустимости возврата просроченной продукции. Вот и итог= закупь снизилась, подорожал дизель, другие расходы возросли, вот и рост цен идет.
А у правительства- как обычно, инфляция с потолка. Видимо мерят по машинам, квартирам или чему там еще, что раз в 5-20 лет покупают обычные люди. Хватит ложь про инфляцию в 4%, если дизель на 30 подорожал, а следом за ним- все остальные расходы поднялись.
15:38
23.10.2018
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