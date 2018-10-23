В Госдуме прокомментировали ситуацию с ростом цен на хлеб

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Профицитный госбюджет РФ позволяет выделить дополнительные средства на поддержку сельхозпроизводителей, чтобы приостановить рост цен на продовольствие, в том числе на хлебобулочные изделия, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин.

Два хлебокомбината Красноярского края, "Ярхлеб" и "Дихлеб", ранее оповестили своих контрагентов о вынужденном повышении цен на выпускаемую продукцию. Согласно письмам предприятий, которые имеются в распоряжении РИА Новости, "Ярхлеб" предупреждает о повышении цен в среднем на 10%, "Дихлеб" — на 8-12%. Производители указывают, что последний раз отпускные цены повышались в первом квартале 2016 года.

Хлебокомбинаты объясняют необходимость повышения цен рядом факторов, в частности — удорожанием бензина, тарифов на электроэнергию, а также ростом цен на муку, инфляцией и ослаблением рубля.

По данным Росстата, по состоянию на 15 октября средние потребительские цены на хлеб из пшеничной муки в РФ составили 47,4 рубля за килограмм, увеличившись на 3% с начала года. Хлеб из ржано-пшеничной муки подорожал также на 3% — до 46,96 рубля за килограмм.

В пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ РИА Новости уже сообщили, что ведомство получило ряд жалоб от граждан РФ по поводу роста цен на хлеб и рекомендовало своим региональным управлениям усилить контроль за ценами, а также о том, что проверит действия "Ярхлеба" и "Дихлеба" на предмет их соответствия антимонопольному законодательству.

Непростая проблема

"В действительности эта проблема не такая простая, как кажется на первый взгляд. С одной стороны, сегодня в буханке хлеба зерновая составляющая примерно 4-5 рублей, это максимум. Дальше есть затраты мукомолов, логистики, розничной сети, энергоносители сильно подорожали. В целом себестоимость производства, конечно, подросла, и поэтому производители хлеба, наверное, вынуждены будут в этом году поднять цены", — прокомментировал РИА Новости Хайруллин.

Для того чтобы продовольствие было высококачественным, не было стимула его разбавлять различными низкокачественными суррогатами и был широкий ассортимент продовольствия, во всем мире используют систему субсидирования сельского хозяйства, отметил он.

"И у нас в стране тоже сельское хозяйство поддерживается, но пока уровень поддержки наших сельхозпроизводителей значительно отстает от той поддержки, которая оказывается за рубежом сельхозпроизводителям. На гектар пашни уровень поддержки сельского хозяйства в РФ примерно в 30 раз меньше, чем, например, в Европейском сообществе", — напомнил депутат.

При этом он обратил внимание, что дизельное топливо в России за год подорожало почти на 30%.

"А мы говорим о том, что инфляция всего 4%. Здесь серьезный перегиб со стороны наших нефтяников, нефтепереработчиков. У нас на 18% подорожало по сравнению с прошлым годом электричество. За счет роста валюты пропорционального у нас очень сильно подорожала стоимость запчастей, потому что много техники или комплектующих имеют иностранное производство и номинируются в иностранной валюте. Очень сильно у нас подорожали удобрения, средства защиты растений. И себестоимость, и затраты производства возросли у нас кратно", — констатировал Хайруллин.

"По имеющимся в нашем комитете расчетам экспертов, затраты в 2018 году в сельском хозяйстве возрастут примерно на 120 миллиардов рублей. А уровень выручки, скорее всего, будет ниже на несколько процентов из-за того, что ниже урожай, конъюнктура рынка очень нехорошая", — продолжил он. При этом парламентарий отметил, что сегодня, например, производители молока, имея возросшие затраты, продают свою продукцию в среднем на 3,5-4 рубля дешевле, чем год назад.

Профицитный бюджет

"В такой ситуации мы ожидаем, что правительство РФ изыщет возможность поддержать наших сельхозпроизводителей, тем более министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев уже заявил, что обратился в правительство с предложением выделить дополнительно отечественным сельхозпроизводителям на следующий год дополнительно порядка 60 миллиардов рублей к тем деньгам, которые утверждены уже бюджетом. Это, конечно, оправдано, и такая мера остановит, приостановит рост цен на продовольствие, в том числе на хлебобулочные изделия", — считает Хайруллин.

"Сегодня у нас бюджет профицитный, и такая возможность имеется. И мы на это очень сильно надеемся", — подчеркнул он.

"Или нужно тогда придумывать механизм удешевления дизельного топлива, электричества для сельхозпроизводителей. Это мировая практика", — добавил депутат.

Он заметил, что, например, в Германии, где очень дорогое топливо на заправке, для сельхозпроизводителей, даже при и без того высоком уровне поддержки сельхозпроизводства, выделяются специальные объемы топлива по специальной цене. "Это топливо окрашивают в другой цвет для того, чтобы его не могли перепродавать. Если кто-то начинает продавать это окрашенное топливо, то это уже уголовно наказуемо", — подчеркнул зампред аграрного комитета.