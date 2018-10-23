В Краснодарском крае ликвидируют игорную зону "Азов-Сити"

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился с 31 декабря ликвидировать игорную зону "Азов-Сити" в Краснодарском крае. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Соответствующее решение приняли еще в 2015 году. Вместо "Азов-Сити" в регионе создали другую игорную зону — "Красная поляна" в Сочи. По закону на территории субъекта Федерации может работать только одна такая зона.

С 1 июля 2009 года азартные игры в России запрещены везде, кроме четырех специальных зон: вблизи Владивостока, на Алтае, под Калининградом и на Азовско-Черноморском побережье Кавказа. Также обсуждается создание такой зоны в Крыму.

В сентябре заместитель губернатора Ростовской области Владимир Крупин сообщил, что энергетическая компания "Энел Россия" в первом квартале 2019-го начнет строительство ветровой электростанции на территории бывшего "Азов-Сити" общей площадью 133 гектара. Заявленный компанией объем инвестиций по проекту — 132 миллиона евро.