Госдума запросит информацию по пожару на заводе в Владикавказе

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Госдума поручила профильным комитетам запросить в Минздраве, МЧС и Роспотребнадзоре информацию в связи с пожаром на заводе "Электроцинк" во Владикавказе.

Поручение подготовил и внес на рассмотрение нижней палаты парламента депутат ГД Зураб Макиев. Парламентарии поддержали данный документ на пленарном заседании во вторник.

Пожар на заводе вспыхнул в ночь на воскресенье, первоначально его площадь оценивалась в 500 квадратных метров, затем она увеличилась до 1 тысячи квадратных метров, после чего — до 4,5 тысячи. При тушении погиб один пожарный, еще двое пострадали. В 13.12 пожар был локализован, а в 15.33 полностью ликвидирован. Работа завода после пожара приостановлена, решение о возобновлении его работы будет принимать руководство "УГМК-Холдинга", в который входит предприятие.

ОАО "Электроцинк" — одно из ведущих предприятий цветной металлургии России, крупнейшее промышленное предприятие республики Северная Осетия — Алания. Территория завода составляет 70,2 гектара. Завод расположен в северо-восточной части Владикавказа.

"Поручить… комитету ГД по безопасности и противодействию коррупции запросить в министерстве РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий: данные о причинах взрыва и возгорания на предприятии ОАО "Электроцинк" 21 октября 2018 года; данные о последствиях выброса продуктов горения и иных веществ в результате взрыва и возгорания", — говорится в тексте принятого постановления.

Корме того, парламентарии поручили комитету Госдумы запросить у ведомства информацию о том, какие лаборатории и системы мониторинга используются в настоящее время для определения состояния экологической ситуации во Владикавказе и прилегающих территориях, технические параметры указанных лабораторий и систем мониторинга, наличие каких вредных веществ в атмосфере, почве и воде они позволяют анализировать.

"Поручить… комитету ГД по охране здоровья запросить в министерстве здравоохранения РФ данные о степени воздействия предприятия ОАО "Электроцинк" на обстоятельства, ежегодно увеличивающие количество онкологических заболеваний в республике Северная Осетия-Алания", — также говориться в поручении.

Также парламентарии поручили комитету ГД по экологии и охране окружающей среды запросить в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информацию о том, определена ли санитарная-защитная зона вокруг ОАО "Электроцинк".

Вечером в понедельник во Владикавказе собралось несколько сотен человек, которые требовали закрыть завод "Электроцинк". К ним вышел глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, который пообещал, что вопрос будет вынесен на обсуждение в ходе встречи с руководством страны. Он также сообщил, что проблема будет рассматриваться в ближайший четверг на заседании республиканского парламента. После встречи с Битаровым люди покинули площадь.

Ранее Битаров заявлял, что завод должен быть закрыт, если его руководство не может обеспечить экологическую безопасность предприятия, о необходимости закрытия "Электроцинка" говорил и мэр Владикавказа Махарбек Хадарцев.

УГМК сообщило, что вопрос о полной ликвидации производства во Владикавказе пока не стоит в повестке дня.