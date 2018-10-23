Госдума отклонила проект о праздновании Дня отца

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник отклонила проект закона, предлагающего установить в России праздник — День отца, а отмечать его в последнюю субботу октября.
"Все говорят о том, что это (установление праздника) относится к предмету регулирования президента Российской Федерации… поэтому комитет, к сожалению, данный проект отклоняет", — сказала Вторыгина.
Автор проекта, глава комитета ГД по вопросам семьи Тамара Плетнева в пояснительной записке к документу отмечала, что День отца в России ежегодно отмечается в регионах в последнюю субботу октября, также в этот день происходит награждение почетным знаком "За верность отцовскому долгу", но это событие до сих пор не закреплено на государственном уровне федеральным законом.
Парламентарий также отмечала, что принятие федерального закона "О Дне отца в Российской Федерации" будет подчеркивать роль отца в становлении ребенка, способствовать укреплению семьи в современном российском обществе.