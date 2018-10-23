Госдума отклонила проект о праздновании Дня отца

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник отклонила проект закона, предлагающего установить в России праздник — День отца, а отмечать его в последнюю субботу октября.

Как заявила на заседании зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина, на проект были получены отрицательные отзывы правительства РФ, государственно-правового управления президента РФ, а также комитета Совета Федерации по социальной политике.

"Все говорят о том, что это (установление праздника) относится к предмету регулирования президента Российской Федерации… поэтому комитет, к сожалению, данный проект отклоняет", — сказала Вторыгина.

Автор проекта, глава комитета ГД по вопросам семьи Тамара Плетнева в пояснительной записке к документу отмечала, что День отца в России ежегодно отмечается в регионах в последнюю субботу октября, также в этот день происходит награждение почетным знаком "За верность отцовскому долгу", но это событие до сих пор не закреплено на государственном уровне федеральным законом.

"В целях привлечения внимания общественности к значимости роли отца в воспитании подрастающего поколения, поднятия престижа отцовства, укрепления статуса отца и мужчин в семье и обществе необходим общероссийский праздник День отца — праздник мужества, патриотизма, отцовского долга", — говорится в пояснительной записке.

Парламентарий также отмечала, что принятие федерального закона "О Дне отца в Российской Федерации" будет подчеркивать роль отца в становлении ребенка, способствовать укреплению семьи в современном российском обществе.