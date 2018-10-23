Собянин обсудил с москвичами транспорт и благоустройство территорий

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник по поручению президента РФ провел личный прием граждан. В ходе встречи, состоявшейся в приемной президента, жители города обратились к мэру с вопросами о развитии общественного транспорта, городской среды и инфраструктуры для маломобильных граждан.

Вопросы развития транспорта

Первым к Собянину обратился слесарь по ремонту подвижного состава шестого разряда ГУП "Мосгортранс" Константин Климов, который поделился позитивными впечатлениями о новом виде городского транспорта — электробусах.

Как подчеркнул мэр, такого уровня электробусы – редкость не только для России, но и мира. "Тот уровень (электробусов), который сейчас в массовом порядке производится в Китае, Финляндии, на поколение ниже, чем тот электробус, который пришел в Москву. Это один из лучших мировых образцов, хотя над ним еще надо работать", — сказал Собянин.

Климов предложил мэру подумать над использованием других технологий в сфере городского транспорта, в частности, внедрить так называемый трибус.

"Пользуясь возможностью, я бы хотел предложить вам внедрить трибус — одна машина, которая сочетает в себе три вида. Это то, что у нас есть сегодня, — ультрабыстрая зарядка, ночная, медленная и динамическая. Мне кажется, что наша инфраструктура подготовлена к этому", — сказал Климов.

Собянин отметил, что такие технологии могут быть возможны. "Когда-то мы к этому придем. Сейчас мы работаем в основном на технике, где раньше использовались троллейбусы, а потом, конечно, пойдем на линии, где нет троллейбусных сетей, и, соответственно, силовых кабелей, и наверное, понадобятся другие технологии. Давайте мы поизучаем этот вопрос на перспективу", — ответил градоначальник.

Благоустройство городских территорий

Помимо этого Климов обратился к мэру с частным, районным вопросом. Так, он рассказал об отсутствии удобного перехода через железную дорогу вблизи станции метро "Фонвизинская".

"Если интенсивность (движения поездов) в районе перехода большая, конечно, нужно делать подземный или наземный переход. За последние годы мы построили 24 наземных и подземных перехода, в значительной степени вблизи МЦК. На "Фонвизинской" мы этот переход уже запроектировали и в следующем году приступим к работе. И сделаем еще полтора десятков таких переходов", — ответил градоначальник.

С похожим вопросом об обустройстве территории вблизи МЦК к Собянину обратился директор по логистике и закупкам в группе компаний "Рамфуд" Игорь Подобедов. Он рассказал о начатом и незаконченном благоустройстве территории, прилегающей к станции МЦК "Измайлово" и метро "Партизанская".

По его словам, работы были прекращены, подрядчиком на территории были оставлены строительный мусор и материалы. Вместе с тем, место является одной из точек притяжения гостей столицы — на станции расположены крупный гостиничный комплекс и Измайловский кремль.

"Я знаю эту площадку, там были проблемы с подрядчиком. Доделаем до конца года эти работы, а сезонные работы доделаем весной и в целом по МЦК. Мы провели гигантскую работу по всему "кольцу". Мы вывезли оттуда сотни тонн мусора, обустроили платформы, и сейчас задача — в 1,5-километровой зоне от платформы сделать подходы, парковки — это одна из задач. Мы поправим ситуацию так, чтобы москвичам было комфортно оставлять машины и пересаживаться на МЦК", — заметил мэр.

Он также отметил, что благоустройство в следующие годы коснется всех районов столицы в рамках новой программы "Мой район". "Наступило время комплексно подойти к благоустройству районов", — добавил мэр.

С вопросом о транспортной инфраструктуре к мэру обратилась и жительница деревни Лукошкино в Троицком административном округе, директор ООО "Лукошкино" Наталия Воронова, которая попросила установить светофоры на дорогах. "Автомобильный трафик сильно увеличился. Магазины, фельдшерский пункт, детские площадки и остановки общественного транспорта находятся на разных сторонах шоссе, и получается, что людям перейти дорогу стало практически невозможно. Просьба наших жителей — поставить светофоры на пешеходном переходе", — обратилась Воронова.

Мэр пообещал дать соответствующее поручение, чтобы сделать переход дороги для жителей деревни безопасным.

Развитие безбарьерной среды и вопросы спорта

По видеосвязи к мэру обратилась пенсионер Любовь Кульгельдеева, которая рассказала мэру о сложностях при передвижении, с которыми сталкивается ее муж, являющийся инвалидом первой группы. Жительница сообщила о нехватке подъемных платформ и пандусов на подходах к медучреждениям, другим объектам соцсферы и в доме, в котором они проживают.

"Сделаем в доме платформу обязательно в следующем году. Это устройство требует адаптации к подъезду, мы все эти работы сделаем и поставим, чтобы ваш муж мог пользоваться платформой", — сказал мэр.

Также к мэру обратились с проблемами, связанными с ремонтом спортивных школ. Так, акушер-гинеколог частной клиники Евгения Алегина из 1-го микрорайона города Московский Новомосковского административного округа сообщила о продолжительном ремонте местной спортивной школы. Собянин пообещал дать поручение префекту ускорить ремонтные работы.

С похожим вопросом к мэру обратилась жительница Москвы Ульяна Кононенко. Жительница рассказала о закрытии Ледового дворца в спортивной школе олимпийского резерва "Москвич", не предоставившей детям резервных площадок для занятий. Она попросила мэра посодействовать в скором открытии ледовой площадки.

"Попрошу, чтобы ремонт закончили максимально быстро", — ответил мэр.