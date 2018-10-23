Facebook уведомил пользователей из России об утечке их данных из-за атаки

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Facebook уведомил ряд российских пользователей об утечке их некоторых личных данных из-за кибератаки на соцсеть, которая произошла в сентябре, свидетельствуют сообщения компании, распространенные для пользователей.

"На сегодняшний день нам известно, что хакеры получили доступ к следующей информации аккаунтов на Facebook: имя и фамилия, основной электронный адрес, последний добавленный телефонный номер. По информации на данный момент, хакеры не получили доступ к паролям от аккаунтов и данным платежной или кредитной карты", — говорится в одном из сообщений.

В сообщении отмечается, что компания сразу же приняла необходимые меры для защиты аккаунтов и продолжает расследование инцидента с правоохранительными органами.

"Мы работаем с регулирующими органами, в том числе с Ирландской Комиссией по защите персональных данных, для обмена предварительными данными о возникшей проблеме безопасности. Мы продолжаем работать над тем, чтобы подтвердить местоположение тех, кого затронула проблема, и планируем вскоре поделиться дополнительной информацией", — сказал представитель Facebook РИА Новости.

В конце сентября Facebook сообщила об обнаружении проблемы в системе безопасности, которая затронула почти 50 миллионов пользователей социальной сети. В заявлении компании отмечалось, что злоумышленники воспользовались уязвимостью в коде Facebook, что позволило им "украсть маркеры доступа, которые они потом использовали для получения контроля над аккаунтами людей".

В начале октября компания заявила, что хакеры в ходе атаки не смогли получить доступ к другим сайтам, где используется пароль и логин Facebook. Компания позже уточняла, что из заявленных 50 миллионов было взломано только 30 миллионов аккаунтов. Так, хакеры получили доступ к номеру телефона и адресу электронной почты 15 миллионов аккаунтов. Из аккаунтов 14 миллионов пользователей помимо контактных данных была украдена и другая информация, включая имя, пол, язык, семейное положение, вероисповедание, местоположение, дата рождения и история поиска. Данные же оставшегося одного миллиона пользователей, по данным компании, не были украдены вовсе.