Более 20 семей решили перевести детей из колледжа в Керчи после трагедии

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Более 20 семей решили перевести детей из Керченского политехнического колледжа в другое учебное учреждение после трагедии, сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

"Двадцать две семьи выразили желание перевестись в другое учебное заведение. Всем будет оказана индивидуальная помощь, никто никого заставлять не будет 100%", — сказал Аксенов.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.