Нилов призвал воздержаться от "репрессий" в отношении самозанятых

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Легализации занятости в России не добиться репрессиями, необходимо мотивировать россиян к формированию официального стажа путем создания специальных условий и разъяснительной работы, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Ранее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров рассказал, какой штраф придётся платить самозанятым гражданам, которые попытаются скрыть свои доходы от Федеральной налоговой службы: он составит 20% от суммы нарушения, если налогоплательщика поймают первый раз, и 100% суммы скрытого дохода при повторной попытке неуплаты налога. В рамках этого режима граждане, установив специальное приложение на смартфон, смогут легально заниматься предпринимательством. Ставка налога для них составит 4% с полученного дохода, если предприниматель работает с физлицами, и 6% — если он обслуживает интересы юрлиц. Эксперимент может пройти с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года в четырех субъектах: Москве, Московской и Калужской областях, Татарстане.

"Репрессиями ничего не добиться. Только через мотивацию, через терпеливую разъяснительную работу. Ведь одна ситуация — когда самозанятый гражданин реализует свою продукцию или услуги через Instagram или другие публичные приложения. Здесь есть возможность каким-то образом отследить его активность и примерный доход. А как быть с нянечками, уборщицами, репетиторами? Как надзорные и контролирующие органы собираются фиксировать их доход?", — цитирует Нилова его пресс-служба.

"Нужно идти только по пути создания необходимых условий, разъяснять, призывать. А репрессии могут подействовать только на считанные сегменты аудитории, запугать, дополнительно усугубить социальную напряженность. И даже если кого-то заставить платить, в целом проблема решена не будет", — подчеркнул глава думского комитета.

Нилов отметил, что самозанятые просто не понимают, зачем им легализовываться, оформлять отношения с государством, платить налоги и перечислять страховые взносы. Гражданин должен, прежде всего, для себя четко уяснить, зачем он это делает, и какие преимущества получает, уверен депутат.

"Процедура легализации при этом должна быть очень простой, незабюрократизированной и финансово необременительной. Например, мы в ЛДПР уже предлагали рассмотреть патентную систему, когда стоимость приобретаемого патента составляет, скажем, 10 тысяч рублей в год, и их к тому же можно заплатить в рассрочку", – сказал Нилов.

Он также отметил, что необходимо уделять отдельное внимание 14-летним самозанятым. По его мнению, эти граждане уже готовы оформить свой официальный стаж, свои будущие пенсионные права. Поэтому надо предоставить им такую возможность, причем в добровольной форме.

"И если таких граждан именно мотивировать к финансовой дисциплине, формированию стажа при необременительной и понятной процедуре легализации – это один подход. А вот рассчитывать по умолчанию, что у каждого самозанятого есть смартфон, куда можно закачать соответствующее приложение, постоянный доступ в интернет или, что недопустимо, тотально контролировать каждую квартиру, каждую семью под угрозой штрафа, это изначальная ошибка", — считает Нилов.