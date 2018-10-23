Более десяти миллионов рублей поступило на счет для пострадавших в Керчи

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт — РИА Новости. Около 13 тысяч платежей на сумму более 10 миллионов рублей поступило на специальный счет для оказания материальной помощи пострадавшим в Керченском политехническом колледже, сообщила РИА Новости министр финансов республики Крым Ирина Кивико.

Счет для оказания помощи пострадавшим был открыт 18 октября, с 19 числа на него стали приходить пожертвования. Реквизиты счета находятся на главной странице портала крымского правительства.

"Двенадцать тысяч 815 платежей на сумму более 10 миллионов рублей поступило на счет для оказания помощи пострадавшим до сегодняшнего дня, с 19 по 22 октября", – сказала Кивико.

Платежи приходят как от организаций, так и от граждан. Среди всех платежей 12 перечислений на суммы более 100 тысяч рублей. При этом министр отметила большое количество переводов с небольшими суммами, начиная от 1 рубля. Она выразила признательность всем, кто пожертвовал средства для пострадавших в трагедии в Керчи.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.