Минобрнауки поручило вузам перепроверить меры безопасности после ЧП в Керчи

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Министерство науки и высшего образования РФ поручило университетам перепроверить меры по обеспечению безопасности после трагедии в Керчи, сообщил журналистам глава министерства Михаил Котюков.

"Лишний раз перепроверить никогда не помешает, поэтому мы соответствующие поручения в университеты уже направили. С одной стороны, 1 сентября было не так давно, и все эти меры проводились, но тем не менее еще раз перепроверить будет не лишним", — сказал Котюков, отвечая на вопрос о том, нужно ли усилить меры безопасности в вузах после трагедии в политехническом колледже в Керчи или она находится на должном уровне.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.