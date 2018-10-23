Во Владикавказе не выявили превышение норм ПДК вредных веществ в воздухе

НАЛЬЧИК, 23 окт – РИА Новости. Превышения норм предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в пробах воздуха, взятых в течение двух дней после пожара на заводе "Электроцинк" во Владикавказе, не выявлено, сообщили РИА Новости во вторник в региональном управлении Роспотребнадзора.
Пожар на заводе вспыхнул в ночь на воскресенье, первоначально его площадь оценивалась в 500 квадратных метров, затем она увеличилась до 1 тысячи квадратных метров, после чего — до 4,5 тысячи. При тушении погиб один пожарный, еще двое пострадали. В 13.12 пожар был локализован, а в 15.33 полностью ликвидирован. Работа завода после пожара приостановлена, решение о возобновлении его работы будет принимать руководство "УГМК-Холдинга", в который входит предприятие.
ОАО "Электроцинк" — одно из ведущих предприятий цветной металлургии России, крупнейшее промышленное предприятие республики Северная Осетия — Алания. Территория завода составляет 70,2 гектара. Завод расположен в северо-восточной части Владикавказа.
"В пробах, которые были взяты в понедельник и сегодня утром превышения норм ПДК не выявлено, все они соответствуют нормам", — сказала собеседница агентства.
Она также отметила, что из Ставрополя получены предварительные результаты смывов, взятых на содержание солей тяжелых металлов. "Предварительно, все в норме", — уточнили в ведомстве.
Ранее Битаров заявлял, что завод должен быть закрыт, если его руководство не может обеспечить экологическую безопасность предприятия, о необходимости закрытия "Электроцинка" говорил и мэр Владикавказа Махарбек Хадарцев.
УГМК сообщило, что вопрос о полной ликвидации производства во Владикавказе пока не стоит в повестке дня.