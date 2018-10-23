Во Владикавказе не выявили превышение норм ПДК вредных веществ в воздухе

Сотрудники противопожарной службы во время тушения пожара на заводе Электроцинк во Владикавказе. 21 октября 2018

Сотрудники противопожарной службы во время тушения пожара на заводе Электроцинк во Владикавказе. 21 октября 2018

НАЛЬЧИК, 23 окт – РИА Новости. Превышения норм предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в пробах воздуха, взятых в течение двух дней после пожара на заводе "Электроцинк" во Владикавказе, не выявлено, сообщили РИА Новости во вторник в региональном управлении Роспотребнадзора.

Пожар на заводе вспыхнул в ночь на воскресенье, первоначально его площадь оценивалась в 500 квадратных метров, затем она увеличилась до 1 тысячи квадратных метров, после чего — до 4,5 тысячи. При тушении погиб один пожарный, еще двое пострадали. В 13.12 пожар был локализован, а в 15.33 полностью ликвидирован. Работа завода после пожара приостановлена, решение о возобновлении его работы будет принимать руководство "УГМК-Холдинга", в который входит предприятие.

ОАО "Электроцинк" — одно из ведущих предприятий цветной металлургии России, крупнейшее промышленное предприятие республики Северная Осетия — Алания. Территория завода составляет 70,2 гектара. Завод расположен в северо-восточной части Владикавказа.

"В пробах, которые были взяты в понедельник и сегодня утром превышения норм ПДК не выявлено, все они соответствуют нормам", — сказала собеседница агентства.

Она также отметила, что из Ставрополя получены предварительные результаты смывов, взятых на содержание солей тяжелых металлов. "Предварительно, все в норме", — уточнили в ведомстве.

Вечером в понедельник во Владикавказе собралось несколько сотен человек, которые требовали закрыть завод "Электроцинк". К ним вышел глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, который пообещал, что вопрос будет вынесен на обсуждение в ходе встречи с руководством страны. Он также сообщил, что проблема будет рассматриваться в ближайший четверг на заседании республиканского парламента. После встречи с Битаровым люди покинули площадь.

Ранее Битаров заявлял, что завод должен быть закрыт, если его руководство не может обеспечить экологическую безопасность предприятия, о необходимости закрытия "Электроцинка" говорил и мэр Владикавказа Махарбек Хадарцев.

УГМК сообщило, что вопрос о полной ликвидации производства во Владикавказе пока не стоит в повестке дня.