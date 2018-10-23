МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. На День народного единства россиян ждут трехдневные выходные, сообщили РИА Новости в Роструде.

"Вместо привычных двух дней россияне смогут отдохнуть сразу три дня подряд — с 3 по 5 ноября. Это связано с тем, что в этом году государственный праздник День народного единства 4 ноября выпадает на воскресенье, а значит, и последующий понедельник, 5 ноября, будет нерабочим днем", — заявили в ведомстве.

День народного единства стал официальным праздником с 2005 года. Праздник учредили в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Ополченцы штурмом взяли Китай-город 22 октября. Именно эта дата — 22 октября по юлианскому календарю, или 4 ноября по григорианскому — выбрана в качестве дня праздника.