Жителей двух регионов Сибири предупредили о мощном снегопаде

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Системы жизнеобеспечения населения Хакасии и Красноярского края могут быть нарушены во вторник из-за очень сильного снега, предупреждает МЧС России.

"По данным центра "Антистихия" и Гидрометцентра России, на территории Республики Хакасия и Красноярского края 23 октября ожидается очень сильный снег", — говорится в прогнозе.

Эксперты ведомства полагают, что плохая погода может нарушить системы жизнеобеспечение населения, вызвать перебои в работе объектов энергетики, связи и ЖКХ, а также всех видов транспорта.