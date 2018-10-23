В Керчи студенты колледжа возвращаются к учебе после трагедии 17 октября

КЕРЧЬ, 23 окт — РИА Новости. Студенты политехнического колледжа в Керчи, где на прошлой неделе учащийся Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу, возвращаются к учебе, занятия во вторник пройдут в соседнем корпусе, передает корреспондент РИА Новости.

Перед корпусом колледжа, соседним с тем, где произошла трагедия, образовалась небольшая очередь: ребят пропускают по учебным группам, проверяя документы.

"Я готов к учебе. Сначала страшно было, сейчас уже пережил. Тем более все было в другом корпусе, а нас — студентов старших курсов — направят на практику", — сообщил РИА Новости студент Павел.

Как сообщил РИА Новости один из преподавателей, во вторник занятия пройдут в сокращённом режиме, сначала с ребятами пройдет небольшое собрание.

"Конечно, у нас смешанные чувства, но жить дальше надо",- сообщил РИА Новости собеседник агентства.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Юноша покончил с собой в библиотеке колледжа.