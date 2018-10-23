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Общество

"Дотяни, милая": как керченские врачи спасали студентов колледжа

Сюжет:
Нападение на Керченский политехнический колледж (432)
(обновлено: 10:08 23.10.2018)
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© РИА Новости / Мария КрицкаяПерейти в фотобанкУ Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрывУ Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв
© РИА Новости / Мария Крицкая
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КЕРЧЬ, 23 окт – РИА Новости, Светлана Самсонова. Жизнь Керчи, небольшого приморского города в Крыму, навсегда разделилась на до и после трагедии в политехническом колледже, жертвами которой стали 20 человек. Погибших могло быть больше, если бы не врачи городской больницы №1, которые быстро организовали оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим.

Карета скорой помощи с пострадавшими при нападении на Керченский политехнический колледж у вертолета Ми-8 МЧС России, который транспортирует пострадавших в Симферополь
© РИА Новости / МЧС РФ
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Аксенов рассказал о состоянии пострадавших при нападении на колледж в Керчи
Семнадцатого октября студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже, после чего покончил с собой. Было возбуждено дело о теракте, но позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

День памяти и печали

"Первое, что подумала – взорвали нашу поликлинику, потом послышался звук – тын, тын. Нет, не взрыв. Через считанные минуты из приемного отделения говорят, что внизу мальчик с травмой глаза, а еще у него ранения ног. И тут я поняла, что раз ранения, что-то случилось, и к нам начнут везти людей", — вспоминает заместитель главного врача больницы №1 Майя Хужина.

Хужина заведует вторым терапевтическим корпусом больницы, который находится в 200 метрах от политехнического колледжа. Врач оказалась права: к ним стали поступать подростки. К этому времени их уже ждали: хирурги, врачи-УЗИ, лаборанты, кардиологи, медсестры осматривали каждого, делали перевязки, ставили капельницы, кололи морфий.

А люди все везли и везли детей в крови, здесь им оказывали первую помощь и отправляли в главный корпус, где есть операционные и опытные хирурги.

Автомобиль скорой помощи у Керченской больницы № 1 имени Н. И. Пирогова. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Пациентки, эвакуированные из Керчи в Москву, начали дышать самостоятельно
"Привезли Ксюшу. У нее две ноги болтались на коже, одна была перетянута ремнем, но кровь шла. Девочка была в сознании, (я. — Прим. ред.) спросила имя, фамилию. Написала на груди пастой. Мы так всем делали: записывали на руках и ногах имена, когда поставили жгут, сколько морфия ввели. Я просила ее: Ксюша, милая, дотяни до первой больницы, там тебя спасут. Но ранения были слишком тяжелые. Потом узнала, что умерла в реанимации", — рассказывает Хужина.

По ее словам, важно было сделать всем пострадавшим обезболивающие уколы. За полтора дня ушел трехмесячный запас препаратов – 740 ампул. Дети, которые так и не поняли, за что с ними так поступили, не должны были испытывать боль, считает врач. Когда студенты перестали поступать в терапевтическое отделение, Хужина с медсестрами и медикаментами отправилась в основной корпус на помощь коллегам, при этом попала в небольшую аварию.

Нападение на колледж в Керчи
© РИА Новости / Екатерина КейзоПерейти в фотобанкВзрывное устройство сработало в столовой колледжа. Погибли 20 человек, пострадали еще более 50.У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв
© РИА Новости / Екатерина Кейзо
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Взрывное устройство сработало в столовой колледжа. Погибли 20 человек, пострадали еще более 50.
© РИА Новости / Екатерина КейзоПерейти в фотобанкЖертвами трагедии стали подростки и преподаватели.У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв
© РИА Новости / Екатерина Кейзо
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Жертвами трагедии стали подростки и преподаватели.
© РИА НовостиПерейти в фотобанк"Мы стояли во дворе техникума во время перемены. Было все как обычно. Вдруг прозвучал взрыв, потом начались выстрелы, которые, как мне показалось, продолжались минут 15", — рассказал РИА Новости один из учащихся.У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв
© РИА Новости
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"Мы стояли во дворе техникума во время перемены. Было все как обычно. Вдруг прозвучал взрыв, потом начались выстрелы, которые, как мне показалось, продолжались минут 15", — рассказал РИА Новости один из учащихся.
© РИА Новости / Екатерина КейзоПерейти в фотобанк"После взрыва все в панике побежали от здания и стали перелезать через забор", — добавил очевидец.У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв
© РИА Новости / Екатерина Кейзо
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"После взрыва все в панике побежали от здания и стали перелезать через забор", — добавил очевидец.
© РИА Новости / Мария КрицкаяПерейти в фотобанкВозбуждено уголовное дело, расследовать его будет центральный аппарат СК.Директор Керченского политехнического колледжа Ольга Гребенникова у колледжа, в котором произошел взрыв
© РИА Новости / Мария Крицкая
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Возбуждено уголовное дело, расследовать его будет центральный аппарат СК.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкСледователи проверяют причастность к инциденту студента четвертого курса колледжа Владислава Рослякова, его тело с огнестрельным ранением нашли в одном из помещений.У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв
© РИА Новости
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Следователи проверяют причастность к инциденту студента четвертого курса колледжа Владислава Рослякова, его тело с огнестрельным ранением нашли в одном из помещений.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкИдет поиск возможных организаторов теракта.У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв
© РИА Новости
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Идет поиск возможных организаторов теракта.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкНа месте взрыва работают медики, спасатели и сотрудники ФСБ.У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв
© РИА Новости
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На месте взрыва работают медики, спасатели и сотрудники ФСБ.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкИх работу координирует Национальный антитеррористический комитет.Теракт в политехническом колледже в Керчи
© РИА Новости
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Их работу координирует Национальный антитеррористический комитет.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВладимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших и поручил поручил обеспечить перевозку пострадавших в ведущие медцентры.У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв
© РИА Новости
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Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших и поручил поручил обеспечить перевозку пострадавших в ведущие медцентры.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкЖители Керчи пришли к медицинскому центру, чтобы сдать кровь для пострадавших.Люди в очереди у центра переливания крови для её сдачи для пострадавших при взрыве в Керченском политехническом колледже
© РИА Новости
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Жители Керчи пришли к медицинскому центру, чтобы сдать кровь для пострадавших.
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"Грузовик не хотел пропускать, хотя видел, что мы едем двумя машинами и сигналим. Оторвал зеркало, фару. Но это ерунда по сравнению со всем этим", — сказала Хужина.

Самое страшное было потом, когда нужно было установить личность тех, кто поступил как неизвестный.

"Мама одной девочки дважды не могла опознать дочь, только по серебряному кулону с первой буквой ее имени… Со мной ночью уже работал психолог: столько крови, столько погибших детей. Я никогда в жизни не думала, что могу это увидеть", — говорит врач.

Майя Хужина является председателем общественного совета города. Она собирается выступить с предложением объявить 17 октября в Крыму Днем памяти и печали.

Оперировали пять часов

"В 11:45 нам поступило сообщение из второго корпуса, что к нам направляют раненых. В 12:10 операционные были готовы", — четко, по-военному, рассказывает о том дне заведующий травматологическим отделением Алексей Мирошниченко. В основном люди поступали с осколочными ранениями и отрывными ранами.

Здание Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошли взрыв и стрельба. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Хирурги Петербургского университета оказали помощь пострадавшим в Керчи
Завотделением самому пришлось вставать к операционному столу, в первые часы после трагедии не хватало рук.

"Я оперировал травматический отрыв нижней конечности, проводили обработку, ревизию осколочного ранения плеча, было еще повреждение плечевой артерии. Привлекли сосудистого хирурга. Пациент, к сожалению, не выжил. На этапе транспортировки мы потеряли человека", — сказал Мирошниченко.

Он признался, что осознание всего ужаса трагедии приходит только сейчас, первые дни было не до размышлений.

"В общей сложности хирурги были заняты в операционных около пяти часов. Заканчивали с одним пациентом, брались за следующего. Самая долгая операция длилась около двух часов", — сказал собеседник агентства.

Как на войне

Спустя два часа после взрыва и стрельбы в колледже на помощь керченским врачам прибыли бригады скорой из Темрюка, Симферополя, потом врачи из Краснодара и Москвы.

По словам главного врача керченской больницы №1 Марата Еникеева, первые часы очень мешали работать журналисты и родственники, "которые создавали панику".

Сотрудники МЧС и Росгвардии у Керченской больницы № 1 имени Н. И. Пирогова
© РИА Новости / Александр Полегенько
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В крымских больницах после трагедии в Керчи остаются 25 пострадавших
"А ваши коллеги, корреспонденты, залезли на медицинское оборудование – аппарат КТ стоит у нас во дворе. Пришлось вызывать Росгвардию и ОМОН", — рассказал Еникеев.

По его словам, врачам больницы пришлось работать действительно в непростых условиях: одномоментно в стационар поступило 49 человек. На работу были вызваны все доктора и медсестры, у которых был выходной.

"Некоторые врачи сами приехали, как только узнали о случившемся. Пришли помогать даже те, кто давно на пенсии или когда-то уволился. У нас работало восемь операционных столов одновременно, четыре человека занимались сортировкой пациентов на первом этаже. Из детской больницы привезли еще один рентген-аппарат. Когда приехали краснодарские врачи, они сразу подключились к операциям", — сообщил Еникеев.

Он добавил, что часть пациентов, которые могли перенести транспортировку, увезли в больницы Темрюка, Краснодара, Симферополя. Самых тяжелых санавиацией доставили в Москву.

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© Ruptly
Кадры из колледжа в Керчи, где произошло убийство

"Сделали, знаете, как на войне: медсанбаты делают первичную обработку, дальше уже госпиталя и по этапам. Так и у нас. Первую помощь оказали, а дальше было принято решение передать пострадавших в профильные клиники", — сказал главврач.

Как на войне — не просто сравнение. Керченская больница выглядит довольно скромно, здесь много лет не было ремонта, а из четырех грузовых лифтов работает всего один, и в него можно загрузить только одного пациента. Так что поднимать пострадавших в операционную, которая расположена на четвертом этаже, пришлось персоналу.

Идут на поправку

Сейчас в керченской больнице №1 находятся четыре пострадавших в результате трагедии в колледже. Среди пациентов – 16-летняя Лера Кочкина. У нее ранение левой ноги — изъяли осколок, а еще перелом берцовой кости. Утром в понедельник девушку прооперировали – достали шуруп из другой ноги.

Следователи СК РФ осмотрели место происшествия в керченском колледже
© РИА Новости / СК РФ
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Мэр Керчи рассказал о подвиге горожан в день стрельбы в колледже

"Во время взрыва я была в столовой, покупала себе булочки и чай. Помню оранжевую вспышку и потом взрыв. Я присела. Помню, в буфете было много людей, а когда очнулась, было всего несколько, люди просто выползали. Я слышала крики, но одни были тихими. Я вышла через разбитое окно, а моя подруга пошла через турникет. В нее стреляли. Она сейчас в больнице Симферополя", — рассказывает девушка.

У Леры, по словам ее мамы Елены, кроме перелома и раны еще и разрыв барабанной перепонки.

"Дочка занимается музыкой. Нам сказали, что необходима операция в Москве или Санкт-Петербурге, чтобы восстановить слух. Надеемся, что нам дадут квоту", — сказала Елена.

Теракт в Керчи
© РИА Новости, Инфографика
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Взрыв и стрельба в Керчи
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