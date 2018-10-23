МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Региональные производители хлеба предупредили торговые сети об увеличении отпускных цен, пишет газета "Коммерсант".

Так, по данным "Коммерсанта", крупнейший поставщик муки в Челябинской области "Объединение "Союзпищепром" ежемесячно уведомляет производителей хлебобулочных изделий о повышении оптовых цен. Как рассказал один из челябинских производителей хлеба, после повышения стоимости сырья за последние полгода дважды повышал цены на три-четыре процента.

Производители хлеба Ростовской области также заявили о повышении стоимости продукции. В волгодонской компании "Ванта" изданию сообщили, что с октября подняли цены на весь ассортимент на десять процентов, но дальше пока повышать их не планируют. Представитель предприятия "Хлебокомбинат "Шахтинский" рассказал "Коммерсанту" об увеличении с октября отпускных цен на пять процентов.

С аналогичной проблемой столкнулись и крупные красноярские производители хлеба. Так, "Ярхлеб" и "Дихлеб" поднимут цены на 8–12 процентов. В "Ярхлебе" необходимость пересмотра отпускных цен объяснили повышением минимального размера оплаты труда, увеличением налоговых отчислений, ростом цен на муку, бензин, упаковку, пищевые ингредиенты и девальвацией рубля. В "Дихлебе" основной причиной изменения цен назвали рост цен на зерно. "Коммерсант" со ссылкой на письма предприятий сообщает, что последний раз цены на хлеб в регионе увеличивались в первом квартале 2016 года на пять-десять процентов.

Как заявил газете исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков, уже с августа 2018 года пекари ведут переговоры с поставщиками об увеличении отпускных цен. Он отметил, что некоторые предприятия направили сетям новые прейскуранты на продукцию, но имена не называл.

Переговоры о повышении закупочных цен на хлеб производители ведут со всеми крупными сетями, утверждает изданию источник на рынке. В X5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"), "Магните", "Ленте", Metro, Auchan не ответили на вопросы газеты. Также поступили в Ассоциации компаний розничной торговли.

По мнению заместителя гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Ирины Глазуновой, рост цен на пшеницу в последнее время связан с активным спросом у экспортеров, девальвацией рубля и увеличением закупок со стороны пополнявших запасы переработчиков.

Однако президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон уверен, что массового подорожания хлеба ждать не стоит. В январе—сентябре цены выросли примерно на полтора-три процента в годовом выражении, и никаких предпосылок для изменения тренда, по его мнению, нет. В Минсельхозе отметили, что из-за хорошего урожая зерна темпы роста цен, наоборот, снижаются. Так, в 2015 году цены выросли на 13,2 процента, годом позже — на 5,9 процента, в 2017-м — на 2,7 процента. В то же время, по мнению участников рынка, плавное повышение стоимости хлеба ожидается с 1 ноября.