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Общество

В регионах производители хлеба увеличили отпускные цены, сообщили СМИ

(обновлено: 09:38 23.10.2018)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкВыпечка хлеба на хлебозаводе. Архивное фотоВыпечка хлеба на хлебозаводе. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Региональные производители хлеба предупредили торговые сети об увеличении отпускных цен, пишет газета "Коммерсант".

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Журавлев
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Юрий Берг: "В общем урожае России — два миллиона тонн оренбургского хлеба"
Так, по данным "Коммерсанта", крупнейший поставщик муки в Челябинской области "Объединение "Союзпищепром" ежемесячно уведомляет производителей хлебобулочных изделий о повышении оптовых цен. Как рассказал один из челябинских производителей хлеба, после повышения стоимости сырья за последние полгода дважды повышал цены на три-четыре процента.

Производители хлеба Ростовской области также заявили о повышении стоимости продукции. В волгодонской компании "Ванта" изданию сообщили, что с октября подняли цены на весь ассортимент на десять процентов, но дальше пока повышать их не планируют. Представитель предприятия "Хлебокомбинат "Шахтинский" рассказал "Коммерсанту" об увеличении с октября отпускных цен на пять процентов.

С аналогичной проблемой столкнулись и крупные красноярские производители хлеба. Так, "Ярхлеб" и "Дихлеб" поднимут цены на 8–12 процентов. В "Ярхлебе" необходимость пересмотра отпускных цен объяснили повышением минимального размера оплаты труда, увеличением налоговых отчислений, ростом цен на муку, бензин, упаковку, пищевые ингредиенты и девальвацией рубля. В "Дихлебе" основной причиной изменения цен назвали рост цен на зерно. "Коммерсант" со ссылкой на письма предприятий сообщает, что последний раз цены на хлеб в регионе увеличивались в первом квартале 2016 года на пять-десять процентов.

Хлеб
© Depositphotos / belchonock
Три корочки хлеба: ученые пытаются предотвратить продовольственный кризис
Как заявил газете исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков, уже с августа 2018 года пекари ведут переговоры с поставщиками об увеличении отпускных цен. Он отметил, что некоторые предприятия направили сетям новые прейскуранты на продукцию, но имена не называл.

Переговоры о повышении закупочных цен на хлеб производители ведут со всеми крупными сетями, утверждает изданию источник на рынке. В X5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"), "Магните", "Ленте", Metro, Auchan не ответили на вопросы газеты. Также поступили в Ассоциации компаний розничной торговли.

Благовещенский собор в Йошкар-Оле
© РИА Новости / Владимир Песня
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Туристы выбрали столицу хлеба России
По мнению заместителя гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Ирины Глазуновой, рост цен на пшеницу в последнее время связан с активным спросом у экспортеров, девальвацией рубля и увеличением закупок со стороны пополнявших запасы переработчиков.

Однако президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон уверен, что массового подорожания хлеба ждать не стоит. В январе—сентябре цены выросли примерно на полтора-три процента в годовом выражении, и никаких предпосылок для изменения тренда, по его мнению, нет. В Минсельхозе отметили, что из-за хорошего урожая зерна темпы роста цен, наоборот, снижаются. Так, в 2015 году цены выросли на 13,2 процента, годом позже — на 5,9 процента, в 2017-м — на 2,7 процента. В то же время, по мнению участников рынка, плавное повышение стоимости хлеба ожидается с 1 ноября.

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Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
milentich
слов нет. одни слюни. страна на 1 месте по производству зерна. а производители повышают цену на хлеб. научились у нефтянников? цена на нефть падает повышаем цены на топливо. нефть дорожает- снова повышаем. так и цена на хлеб... а что скажет ФАС или минэконом????
09:23
23.10.2018
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Юрий
Следующая на повышение цен - молочка. Причины те же - ростом цен на зерно, бензин, упаковку, комбикорм и девальвацией рубля.
09:24
23.10.2018
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