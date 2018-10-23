Роскачество рассказало, где производят лучшую "Докторскую" колбасу

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Роскачество завершило второй этап всероссийского исследования качества "Докторской" колбасы: девять из десяти проверенных торговых марок соответствует требованиям норм по качеству и безопасности, говорится в сообщении Роскачества.

Исследование проходило в два этапа: в 2017 году эксперты исследовали 30 марок колбасы со всей России, и в этом году – еще 10. Специалисты изучили "Докторскую" по 70 показателям качества и безопасности: проверяли на бактерии группы кишечной палочки, антибиотики, посторонние ингредиенты, а также изучали вкус и внешний вид.

"По итогам исследований, колбаса девяти торговых марок соответствует не только требованиям действующих норм по качеству и безопасности, но и опережающим стандартам Роскачества", — отмечается в исследовании. В организации отметили, что самая качественная колбаса в России производится в Москве и Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Челябинской и Саратовской областях, Ставропольском крае и Белгородской области.

"Вся исследованная колбаса безопасна, нарушения по микробиологическим показателям в ней не обнаружены. Нет в ней и тяжелых металлов, радионуклидов и генно-модифицированных ингредиентов. Согласно результатам испытаний, колбаса производится в стерильных условиях", — уточнили эксперты. Проверка на антибиотики также показала оптимистичные результаты: превышение предельно допустимых концентраций не обнаружено.

Кроме того, эксперты Роскачества исследовали колбасу на наличие постороннего генетического материала: ДНК овцы, лошади, собаки и кошки, а также кукурузы и сои. По этому показателю все торговые марки, вошедшие в исследование 2018 года, успешно прошли проверку. Специалисты искали в колбасе также консерванты и стабилизаторы — превышений по ним не было. А вот удерживающую влагу клетчатку нашли сразу в трех "новых" марках.