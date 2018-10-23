Опрос показал, какой доход необходим россиянам на пенсии

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Аналитики рекрутингового агентства Superjob провели опрос, который показал, что почти треть россиян планирует работать после достижения пенсионного возраста, а жить на государственную пенсию собираются лишь 16%. Результаты исследования приводит "Российская газета".

Согласно исследованию, средний уровень дохода, который хотели бы иметь на пенсии россияне, составляет 37,3 тысячи рублей в месяц. При этом два года назад во время аналогичного опроса этот показатель составлял 35,2 тысячи рублей.

С точки зрения распределения по возрастным категориям, молодые люди до 24 лет хотели бы иметь доход на пенсии минимум 31 тысячу рублей, а минимальная сумма для жителей страны старше 45 лет составляет 39,2 тысячи рублей.

С точки зрения распределения по профессиям, наибольший доход для себя обозначили программисты, им необходимо 42 тысячи рублей на пенсии. Юристам потребуется 41,2 тысячи рублей, рекламщикам — 40,6 тысячи рублей, бухгалтерам будет достаточно 37,3 тысячи рублей в месяц.

Значительная часть россиян планирует не заканчивать трудовую деятельность по достижении пенсионного возраста. Почти треть (29%) жителей страны основным источником дохода на пенсии считают работу и подработку. На личные сбережения надеются 19% россиян, три процента рассчитывают на помощь от детей