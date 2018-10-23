Побег с места ДТП приравняют к вождению в нетрезвом виде, пишут СМИ

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В МВД России предложили ввести уголовное наказание для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой есть пострадавшие. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник, знакомый с итогами заседания комиссии правительства по законопроектной деятельности.

Поправки предлагается внести в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. Согласно им, водители, скрывшиеся с места ДТП, понесут такое же наказание, как и пьяные виновники аварии.

В данном случае речь идет об авариях, где есть пострадавшие с тяжелыми травмами или погибшие. Таким водителям за причинение тяжкого вреда здоровью будет грозить до четырех лет заключения, если же в ДТП есть погибшие — от четырех до девяти лет лишения свободы.

На данный момент УК предусматривает до двух лет лишения свободы и от трех до семи лет соответственно. Кроме того, сейчас сбежавший с места аварии водитель считается трезвым, так как доказать обратное спустя некоторое время с помощью медэкспертизы невозможно.

Как рассказал изданию адвокат Владислав Кочерин, новый законопроект призван устранить пробел в законодательстве, который позволял скрывшимся с места аварии водителям в нетрезвом состоянии избежать уголовной ответственности.

Однако, по мнению советника Федеральной палаты адвокатов Евгения Рубинштейна, эта поправка не учитывает всех возможных жизненных ситуаций, когда водитель вынужденно покидает место аварии, — например, когда он хочет отвезти пострадавшего в больницу.