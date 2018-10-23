Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. Архивное фото

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. Архивное фото

АФИНЫ, 23 окт — РИА Новости, Геннадий Мельник. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов предлагает принять национальный план действий в пользу прав человека.

"Мы инициируем разработку такого национального плана. Такой документ мог бы объединить документы стратегического планирования, которые у нас есть. Это план действий в интересах женщин, в интересах детей, в интересах инвалидов, национальных меньшинств. Все это – права человека. Давайте все соединим вместе, скоординируем, увидим, где у нас пустоты, что мы забыли", — сказал Федотов российским журналистам.

По его словам, общественность сможет следить за его выполнением.

Федотов сказал, что эта идея была одобрена Всемирной конференцией по правам человека в 1993 году, которую организовала ООН.

Сейчас такие планы действий есть в разных странах, сказал Федотов.

"Идея хорошая. Россия могла бы стать одним из лидеров по продвижению такого формата действий", — сказал глава СПЧ.