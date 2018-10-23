В СПЧ предложили провести в Москве Всемирную конференцию по правам человека

АФИНЫ, 23 окт — РИА Новости, Геннадий Мельник. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов выступил с инициативой провести в Москве Всемирную конференцию по правам человека в 2023 году – к 75-летию принятия Всеобщей декларации прав человека.

"В этом году исполняется 70 лет Всеобщей декларации прав человека. Было бы хорошо к 75-летию провести в Москве в 2023 году третью Всемирную конференцию по правам человека", — сказал Федотов российским журналистам в Афинах.

Федотов принимал участие в правозащитном форуме.

"Первая Всемирная конференция прошла в Тегеране, вторая – в Вене, а третья – в Москве. Появляется новое поколение прав человека, появляются новые вызовы в правах человека, новое понимание. Все это надо осмыслить и обсудить на широкой площадке", — сказал Федотов.

"Это инициатива совета. Мы будем об этом говорить на встрече с президентом", — сказал глава СПЧ.