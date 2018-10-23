НАЛЬЧИК, 23 окт – РИА Новости. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил жителям Владикавказа, требовавшим закрытия завода "Электроцинк", где в ночь на воскресенье произошел крупный пожар, что донесет данную проблему до руководства страны, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Пожар на заводе вспыхнул в ночь на воскресенье, первоначально его площадь оценивалась в 500 квадратных метров, затем она увеличилась до 1 тысячи квадратных метров, а еще позднее — до 4,5 тысячи. При тушении погиб один пожарный, еще двое пострадали. В 13.12 пожар был локализован, а в 15.33 полностью ликвидирован. Работа завода после пожара приостановлена, решение о возобновлении его работы будет принимать руководство "УГМК-Холдинга", в который входит предприятие.

По данным пресс-службы, вечером в понедельник на площади Свободы во Владикавказе собралось несколько сотен человек, которые требовали закрыть завод "Электроцинк". На площадь вышел Битаров и пообщался с людьми.

"Жители республики отметили, что их главная задача не обвинить власть, наоборот, они просят Битарова донести проблему до президента России Владимира Путина. Глава Северной Осетии заверил собравшихся, что вопрос будет вынесен на обсуждение в ходе встречи с руководством страны", — говорится в сообщении.

Битаров также призвал собравшихся решать вопросы работы "Электроцинка" в правовом поле.

"Мы создадим инициативную группу из пяти-десяти человек и будем работать над этим вопросом сообща. Он также будет рассматриваться в ближайший четверг, на заседании республиканского парламента", — отметил руководитель региона.

Отмечается, что после встречи с Битаровым люди покинули площадь Свободы.

Ранее о необходимости закрытия "Электроцинка" заявил мэр Владикавказа Махарбек Хадарцев, а глава Северной Осетии Вячеслав Битаров отметил, что завод должен быть закрыт, если его руководство не может обеспечить экологическую безопасность предприятия.

УГМК в понедельник сообщило, что вопрос о полной ликвидации производства во Владикавказе пока не стоит в повестке дня.

Как указывается на сайте ОАО "Электроцинк", завод является одним из ведущих предприятий цветной металлургии России, а также крупнейшим промышленным предприятием Северной Осетии. С декабря 2003 года входит в состав Уральской горно-металлургической компании (УГМК). На "Электроцинке" работают около 1,8 тысячи человек без учета дочерних предприятий, завод занимает территорию свыше 70 гектаров. Предприятие производит цинк, кадмий, серную кислоту, цинк-алюминиевые сплавы.