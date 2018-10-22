Аксенов рассказал о состоянии пострадавших при нападении на колледж в Керчи

Карета скорой помощи с пострадавшими при нападении на Керченский политехнический колледж у вертолета Ми-8 МЧС России, который транспортирует пострадавших в Симферополь

Карета скорой помощи с пострадавшими при нападении на Керченский политехнический колледж у вертолета Ми-8 МЧС России, который транспортирует пострадавших в Симферополь

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. В больницах остаются 50 пострадавших при стрельбе и взрыве в Керченском политехническом колледже, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Непосредственно в Республике Крым находятся 25 человек", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

По его словам, состояние пострадавших, которые находятся в крымских и краснодарских больницах, оценивается как среднее. В Москве – особенно тяжело пострадавшие.

Семьи получили материальную помощь

Все семьи погибших в колледже получили из республиканского бюджета по миллиону рублей.

"На данный момент по 500 тысяч рублей выплачено 23 семьям раненых, по остальным работа продолжается, поскольку часть людей находится за пределами Крыма", — заявил Аксенов.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова проведет встречу с родственниками погибших и пострадавших в колледже 23 октября.

Во вторник учебное заведение вновь откроют после трагических событий.

В минувшую среду студент четвертого курса устроил в колледже стрельбу и взорвал бомбу. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.