В Rambler прокомментировали проект о новостных агрегаторах

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Законопроект об ограничении иностранного участия в новостных агрегаторах в РФ не окажет влияния на портал Rambler, компания работает в соответствии с российским законодательством, сообщил РИА Новости официальный представителя Rambler Group Александр Дмитриев.

Ранее в понедельник в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий ограничить до 20% долю иностранных акционеров в уставном капитале новостных агрегаторов в РФ.

"Эта инициатива не окажет влияния на деятельность портала Rambler. Мы работаем и продолжим работать в полном соответствии с российским законодательством", — сказал Дмитриев.