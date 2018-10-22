Власти утвердили план по недопущению новых химвыбросов на севере Крыма

АРМЯНСК (Крым), 22 окт — РИА Новости. Власти РФ утвердили план по ликвидации вреда, нанесенного экологии заводом "Крымский титан", и недопущению новых химических выбросов на севере Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Режим чрезвычайной ситуации в Армянске, введенный из-за химического выброса из кислотонакопителя завода "Крымский титан", был снят 23 сентября. В МЧС доложили, что все работы, связанные с устранением ЧС, проведены в полном объеме.

"Текущий план утвержден правительством Российской Федерации и предусматривает несколько пунктов", — написал Аксенов на своей странице в Facebook. В частности, по его словам, первый пункт – это строительство цехов по утилизации стоков коллекторов, которые выходят с завода, а также содержимого кислотонакопителя. Второй пункт – модернизация пыльно-газового оборудования. Третий пункт – реконструкция кислотонакопителя.

"Расходы на реализацию данного плана берет на себя завод "Титан", — подчеркнул Аксенов.

Кислотонакопитель представляет собой открытый водоем, построенный в советское время. За последние годы отстойник значительно обмелел, что привело к увеличению концентрации оставшихся кислот и испарению различных химических веществ в атмосферу. Отстойник наполнялся водой, поступающей по Северо-крымскому каналу, однако после воссоединения полуострова с Россией Украина перекрыла поставки днепровской воды.

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