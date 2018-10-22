Собянин отчитался Путину о столичных транспортных рекордах

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин отчитался президенту РФ Владимиру Путину о столичных рекордах: введены 15 станций метро и два депо, а большая кольцевая ветка метро станет самой длинной в мире.
Стенограмму этой встречи публикует в понедельник сайт Кремля.
Собянин заявил, что такая активность не имеет прямой связи с прошедшими в сентябре выборами мэра. "То есть, это не так, что мы чего-то специально под выборы сделали и на этом остановились. Нет. Мы видим, что ежегодно будем продолжать такую же активную стройку для решения самой главной проблемы – транспортной проблемы Москвы", — сказал он.
Он подчеркнул, что по вводу метро побиты рекорды и России, и советского времени. "Ввели 32 километра линий метро, 15 станций и два депо. Это, по сути, два огромных завода по эксплуатации метровагонов, метропоездов. Причем десять станций еще находятся в высокой степени готовности, они будут введены либо в конце этого года, либо в начале следующего года", — сказал Собянин.
По словам столичного мэра, начинают претворяться в жизнь масштабные проекты, которые удвоят объем московского метро. "Мы зашли на все участки строительства большой подземной кольцевой линии метро, самой большой кольцевой линии метро в мире. Самая большая сегодня – порядка 57 километров в Пекине, а эта будет около 70 километров. Это большой проект, мы на всех стадиях уже обошли стройку, и первый пусковой комплекс был запущен в этом году", — сказал столичный градоначальник.
Собянин отметил, что продолжает развиваться проект МЦК, к нему присоединяются магистральные направления железных дорог, в нынешнем году присоединены три направления, еще два будут интегрированы до конца года.
Идет совместная с РЖД работа над проектом московских центральных диаметров. "Сегодня на пригородных сообщениях перевозится почти 2 миллиона пассажиров в сутки. В результате этого проекта добавится еще около миллиона в сутки. То есть такого мощного транспортного узла в Европе не существует", — сказал он.