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Общество

Собянин отчитался Путину о столичных транспортных рекордах

(обновлено: 17:28 22.10.2018)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фотоМэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин отчитался президенту РФ Владимиру Путину о столичных рекордах: введены 15 станций метро и два депо, а большая кольцевая ветка метро станет самой длинной в мире.

Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Собянин осмотрел станцию "Савеловская" Большой кольцевой линии метро
"Вообще этот год, конечно, был крайне удачным для Москвы, мы побили несколько рекордов. Многолетняя предварительная работа в конечном итоге заканчивается уже вводом объектов", — сказал Собянин на встрече с Путиным.

Стенограмму этой встречи публикует в понедельник сайт Кремля.

Собянин заявил, что такая активность не имеет прямой связи с прошедшими в сентябре выборами мэра. "То есть, это не так, что мы чего-то специально под выборы сделали и на этом остановились. Нет. Мы видим, что ежегодно будем продолжать такую же активную стройку для решения самой главной проблемы – транспортной проблемы Москвы", — сказал он.

Он подчеркнул, что по вводу метро побиты рекорды и России, и советского времени. "Ввели 32 километра линий метро, 15 станций и два депо. Это, по сути, два огромных завода по эксплуатации метровагонов, метропоездов. Причем десять станций еще находятся в высокой степени готовности, они будут введены либо в конце этого года, либо в начале следующего года", — сказал Собянин.

По словам столичного мэра, начинают претворяться в жизнь масштабные проекты, которые удвоят объем московского метро. "Мы зашли на все участки строительства большой подземной кольцевой линии метро, самой большой кольцевой линии метро в мире. Самая большая сегодня – порядка 57 километров в Пекине, а эта будет около 70 километров. Это большой проект, мы на всех стадиях уже обошли стройку, и первый пусковой комплекс был запущен в этом году", — сказал столичный градоначальник.

Движение на Звенигородском шоссе в Москве. Архивное фото
© Фото
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Он отметил, что введено рекордное количество автодорог – 127 километров. "Казалось бы, какой это рекорд – всего каких-то 120 километров. На самом деле, большая часть этих дорог – это сложнейшие инженерные сооружения: мосты, путепроводы, тоннели. Мы идем по застроенной территории. Это огромный вынос коммуникаций. Ввели несколько участков таких значимых проектов, как Северо-Восточная хорда, Северо-Западная хорда, Калужское шоссе, соединение Калужского и Киевского шоссе, то есть серьезные проекты. Уже есть заделы для дальнейшего движения вперед", — сказал он.

Собянин отметил, что продолжает развиваться проект МЦК, к нему присоединяются магистральные направления железных дорог, в нынешнем году присоединены три направления, еще два будут интегрированы до конца года.

Идет совместная с РЖД работа над проектом московских центральных диаметров. "Сегодня на пригородных сообщениях перевозится почти 2 миллиона пассажиров в сутки. В результате этого проекта добавится еще около миллиона в сутки. То есть такого мощного транспортного узла в Европе не существует", — сказал он.

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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tank.t.34
Только бардака на дорогах стало больше. То намывают, то натирают, то ещё что ни будь. Зато все видят его работу.
17:53
22.10.2018
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