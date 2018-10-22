Собянин отчитался Путину о столичных транспортных рекордах

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин отчитался президенту РФ Владимиру Путину о столичных рекордах: введены 15 станций метро и два депо, а большая кольцевая ветка метро станет самой длинной в мире.

"Вообще этот год, конечно, был крайне удачным для Москвы, мы побили несколько рекордов. Многолетняя предварительная работа в конечном итоге заканчивается уже вводом объектов", — сказал Собянин на встрече с Путиным.

Стенограмму этой встречи публикует в понедельник сайт Кремля.

Собянин заявил, что такая активность не имеет прямой связи с прошедшими в сентябре выборами мэра. "То есть, это не так, что мы чего-то специально под выборы сделали и на этом остановились. Нет. Мы видим, что ежегодно будем продолжать такую же активную стройку для решения самой главной проблемы – транспортной проблемы Москвы", — сказал он.

Он подчеркнул, что по вводу метро побиты рекорды и России, и советского времени. "Ввели 32 километра линий метро, 15 станций и два депо. Это, по сути, два огромных завода по эксплуатации метровагонов, метропоездов. Причем десять станций еще находятся в высокой степени готовности, они будут введены либо в конце этого года, либо в начале следующего года", — сказал Собянин.

По словам столичного мэра, начинают претворяться в жизнь масштабные проекты, которые удвоят объем московского метро. "Мы зашли на все участки строительства большой подземной кольцевой линии метро, самой большой кольцевой линии метро в мире. Самая большая сегодня – порядка 57 километров в Пекине, а эта будет около 70 километров. Это большой проект, мы на всех стадиях уже обошли стройку, и первый пусковой комплекс был запущен в этом году", — сказал столичный градоначальник.

Он отметил, что введено рекордное количество автодорог – 127 километров. "Казалось бы, какой это рекорд – всего каких-то 120 километров. На самом деле, большая часть этих дорог – это сложнейшие инженерные сооружения: мосты, путепроводы, тоннели. Мы идем по застроенной территории. Это огромный вынос коммуникаций. Ввели несколько участков таких значимых проектов, как Северо-Восточная хорда, Северо-Западная хорда, Калужское шоссе, соединение Калужского и Киевского шоссе, то есть серьезные проекты. Уже есть заделы для дальнейшего движения вперед", — сказал он.

Собянин отметил, что продолжает развиваться проект МЦК, к нему присоединяются магистральные направления железных дорог, в нынешнем году присоединены три направления, еще два будут интегрированы до конца года.

Идет совместная с РЖД работа над проектом московских центральных диаметров. "Сегодня на пригородных сообщениях перевозится почти 2 миллиона пассажиров в сутки. В результате этого проекта добавится еще около миллиона в сутки. То есть такого мощного транспортного узла в Европе не существует", — сказал он.