Во Владикавказе не зафиксировали ПДК загрязняющих веществ в воздухе

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Сильного загрязнения воздуха во Владикавказе из-за пожара на заводе "Электроцинк" не произошло, сообщает Минприроды России.
"По состоянию на 22 октября превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано. Состояние атмосферного воздуха в районе возгорания нормализовалось", – говорится в сообщении.
По данным Минприроды, были отобраны пробы на тяжелые металлы и органические соединения, результаты анализа ожидаются во вторник. "Через час после сообщения о пожаре на место прибыла оперативная группа управления Росприроднадзора по Республике Северная Осетия-Алания совместно с сотрудниками подведомственной лаборатории ФГБУ ЦЛАТИ. Проведен отбор проб загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны предприятия", – уточнили в министерстве.
ОАО "Электроцинк" — одно из ведущих предприятий цветной металлургии России, крупнейшее промышленное предприятие республики Северная Осетия — Алания. Территория завода составляет 70,2 гектара. Завод расположен в северо-восточной части Владикавказа.