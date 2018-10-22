Во Владикавказе не зафиксировали ПДК загрязняющих веществ в воздухе

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Сильного загрязнения воздуха во Владикавказе из-за пожара на заводе "Электроцинк" не произошло, сообщает Минприроды России.

Ранее МЧС информировало, что при пожаре на заводе предельно допустимая концентрация опасных веществ в воздухе Владикавказа не была превышена. Министерство природных ресурсов и экологии Северной Осетии сообщало, что экологическая лаборатория проводит мониторинг атмосферного воздуха санитарно-защитной зоны завода. Региональное управление Роспотребнадзора отмечало, что показатели атмосферного воздуха оцениваются каждые 20 минут в онлайн-режиме, но при этом рекомендовало жителям двух округов Владикавказа ограничить пребывание на улице.

"По состоянию на 22 октября превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано. Состояние атмосферного воздуха в районе возгорания нормализовалось", – говорится в сообщении.

По данным Минприроды, были отобраны пробы на тяжелые металлы и органические соединения, результаты анализа ожидаются во вторник. "Через час после сообщения о пожаре на место прибыла оперативная группа управления Росприроднадзора по Республике Северная Осетия-Алания совместно с сотрудниками подведомственной лаборатории ФГБУ ЦЛАТИ. Проведен отбор проб загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны предприятия", – уточнили в министерстве.

Пожар на заводе вспыхнул в ночь на воскресенье, первоначально его площадь оценивалась в 500 квадратных метров, затем она увеличилась до 1 тысячи квадратных метров, после чего — до 4,5 тысячи. При тушении погиб один пожарный, еще двое пострадали. Работа завода после пожара приостановлена, решение о возобновлении его работы будет принимать руководство "УГМК-Холдинга", в который входит предприятие.

ОАО "Электроцинк" — одно из ведущих предприятий цветной металлургии России, крупнейшее промышленное предприятие республики Северная Осетия — Алания. Территория завода составляет 70,2 гектара. Завод расположен в северо-восточной части Владикавказа.