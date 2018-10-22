В России могут ограничить иностранное участие в новостных агрегаторах

Герб на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

Герб на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В Госдуму внесен проект, предлагающий ограничить до 20% долю иностранных акционеров в уставном капитале новостных агрераторов в РФ, следует из базы данных нижней палаты парламента.

"Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 104 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"… направлен на ограничение участия в деятельности владельца новостного агрегатора иностранных государств, международных организаций, находящихся под их контролем организаций, иностранных юридических лиц, российских юридических лиц, доля иностранного участия в уставном капитале которых составляет более 20 процентов, иностранных граждан, лиц без гражданства, граждан Российской Федерации, имеющих гражданство другого государства", — говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что ограничения предлагаются для "предотвращения угрозы общественному порядку в России и создания, тем самым, благоприятных условий для развития гражданского общества".