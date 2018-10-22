В Москве начали массовую проверку автобусов

Автобус на одной из улиц Москвы. Архивное фото

Автобус на одной из улиц Москвы. Архивное фото

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. ГИБДД начала в Москве массовую проверку автобусов после крупного ДТП в Тверской области, где погибли 13 человек.

"Госавтоинспекция Москвы проводит масштабное мероприятие по проверке автобусов. В рамках мероприятия сотрудники столичной Госавтоинспекции проводят проверку автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки на межрегиональном и междугородном сообщении", — сообщает в понедельник столичное управление ГИБДД.

Инспекторы оценят, законно ли работают перевозчики, в каком техническом состоянии находятся автобусы, достаточно ли отдыхают водители между рейсами.

Как уточнил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, данная проверка проводится после крупного ДТП, произошедшего 5 октября в Тверской области. Там столкнулись рейсовый автобус "ЛиАЗ" и микроавтобус Ford Transit, погибли 13 человек, еще трое попали в больницу.

Ранее масштабная проверка автобусов проводила в столице после того, как в конце декабря прошлого года водитель автобуса въехал в подземный переход на станции метро "Славянский бульвар" — погибли четыре человека, 11 получили травмы. После этого ДТП у входов в подземные переходы по всей Москве власти установили специальные заграждения.