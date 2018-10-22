На конкурс "Лидеры России" почти четверть заявок подали женщины

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Почти четверть подавших заявки на участие во всероссийском конкурсе управленцев "Лидеры России" — женщины, сообщили в пресс-службе автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия — страна возможностей". © РИА Новости / Ростислав Нетисов Заявки на конкурс "Лидеры России" поступили из 46 государств

"По состоянию на 22 октября доля женщин среди граждан РФ, зарегистрировавшихся для участия в конкурсе "Лидеры России" 2018-2019 годов, составляет 22,3%", — говорится в сообщении.

Рейтинг по доле участия женщин в общем объеме регистраций в федеральном округе выглядит следующим образом: Дальневосточный — 24,6% от всех заявок по округу, Сибирский — 24%, Северо-Западный — 22,9%, Южный, Приволжский — 22,2%, Центральный — 22%, Уральский — 21,6%, Северо-Кавказский — 19,1%.

В прошлом году доля женщин, прошедших дистанционный этап конкурса, составила 15%.

Гендиректор организации, руководитель проекта "Лидеры России" Алексей Комиссаров напомнил, что в число наставников конкурса "в этом году вошли такие известные управленцы как заместители председателя правительства РФ Татьяна Голикова и Ольга Голодец, министры Ольга Васильева и Вероника Скворцова, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, председатель ЦИК Элла Памфилова, главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян и другие известные женщины-руководители.

"История их карьерного продвижения подтверждает широкие возможности для женщин по достижению высоких результатов. Приглашаем представительниц прекрасного пола еще более активно подавать заявки на конкурс", — цитирует пресс-служба АНО слова Комиссарова.

"Лидеры России" — это флагманский проект платформы "Россия — страна возможностей", запущенной по инициативе президента РФ Владимира Путина на Всемирном фестивале молодежи и студентов в октябре прошлого года. Цель конкурса — выявление, развитие и поддержка наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны, обладающих высоким уровнем развития управленческих компетенций. Конкурс также был запущен в октябре прошлого года.