Правительство упростило возврат прав виновникам пьяных ДТП с пострадавшими

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Пьяные водители, лишенные прав за ДТП с пострадавшими и жертвами, смогут легче их восстановить, так как им больше не нужно предоставлять медицинскую справку, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков, комментируя новое постановление правительства.
Кроме того, в постановлении говорится, что водитель должен предоставить справку о медицинском освидетельствовании, если его лишили прав за пьяное вождение, за отказ от медосвидетельствования, а также за употребление алкоголя, наркотиков сразу после аварии, к которой он причастен.
По словам Лысакова, постановление не обязывает предоставлять эту справку водителя, лишенного прав за уголовное преступление в пьяном виде.
Он добавил, что вернуть права водителю, который просто отказался от медицинского освидетельствования, фактически сложнее, чем пьяному виновнику ДТП, где пострадали или погибли люди.
Лысаков заявил, что необходимы консультации с руководством МВД и ГИБДД, чтобы "устранить данный пробел в законодательстве".