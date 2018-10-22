Правительство упростило возврат прав виновникам пьяных ДТП с пострадавшими

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Пьяные водители, лишенные прав за ДТП с пострадавшими и жертвами, смогут легче их восстановить, так как им больше не нужно предоставлять медицинскую справку, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков, комментируя новое постановление правительства.

Согласно документу, опубликованному 20 октября на официальном портале правовой информации, изъятые за административное правонарушение права возвращаются водителю по истечению срока наказания после уплаты всех штрафов.

Кроме того, в постановлении говорится, что водитель должен предоставить справку о медицинском освидетельствовании, если его лишили прав за пьяное вождение, за отказ от медосвидетельствования, а также за употребление алкоголя, наркотиков сразу после аварии, к которой он причастен.

По словам Лысакова, постановление не обязывает предоставлять эту справку водителя, лишенного прав за уголовное преступление в пьяном виде.

"Формально нормативно-правовой акт приведен в соответствие с законодательством, так как в Уголовном кодексе нет описанной процедуры возврата прав управления. Раз там отсутствует эта норма, то, соответственно, нормы КоАП нельзя применять в тех случаях, если вопрос касается водителя, лишенного прав управления за уголовное преступление", — пояснил Лысаков, добавив, что документ дает послабления для пьяных водителей.

Он добавил, что вернуть права водителю, который просто отказался от медицинского освидетельствования, фактически сложнее, чем пьяному виновнику ДТП, где пострадали или погибли люди.

Лысаков заявил, что необходимы консультации с руководством МВД и ГИБДД, чтобы "устранить данный пробел в законодательстве".