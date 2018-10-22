Мединский назвал причину роста популярности русского языка в мире

БЕЛГРАД, 22 окт – РИА Новости. Экономика стала причиной изучения русского языка даже в тех странах, где он не преподается в школах, заявил глава Минкультуры РФ Владимир Мединский на встрече с сербскими студентами.
Министр культуры в ответ привел в пример Чехию, где он проходил языковую практику в 1989 году, "и никто не хотел говорить по-русски, хотя все его учили в школе". По его словам, несколько лет назад при посещении города Карловы Вары он столкнулся с прямо противоположной ситуацией в туристической сфере.
Он также предложил лучшим сербским студентам-переводчикам в следующем году организовать длительную стажировку в Москве и грант от министерства культуры РФ на перевод с субтитрами на сербский язык российских фильмов.