Кремль не будет вмешиваться в вопросы проведения акции "Возвращение имен"

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Кремль не хотел бы вторгаться в обсуждение проведения акции "Возвращение имен", организуемой обществом "Мемориал" накануне Дня памяти жертв политических репрессий 29 октября у Соловецкого камня на Лубянке, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это вопрос к городу, это вопрос к Москве", — заявил Песков в ответ на просьбу озвучить мнение Кремля о том, что акция "Возвращение имен" пройдет у Соловецкого камня, есть ли понимание, почему правозащитники считают принципиальным провести ее там.

"Вопросы символизма здесь все-таки очень тесно переплетаются с вопросами жизни города, поэтому мы в эту компетенцию не хотели бы вторгаться", — заявил Песков на просьбу высказать мнение о символизме этого места.

Акцию в канун Дня памяти жертв политических репрессий 29 октября у Соловецкого камня на Лубянской площади традиционно организует общество "Мемориал".

Ранее на сайте "Мемориала" появилась информация, что префектура центрального административного округа Москвы отозвала согласование акции "Возвращение имён" на традиционном месте — у Соловецкого камня — из-за строительных работ, предложив перенести ее к памятнику "Стена скорби" на проспекте Академика Сахарова.

Позднее глава столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников сообщил РИА Новости, что решение об утверждении или переносе места проведения акции "Возращение имён" примут после осмотра площадки с организаторами, МВД и городскими структурами в понедельник.