Занятия в Керченском политехническом колледже возобновятся во вторник

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости. Занятия в Керченском политехническом колледже, в котором произошли стрельба и взрыв, возобновятся во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства образования Крыма.

"На данный момент есть готовность начать обучение завтра в некотором укороченном режиме, чтобы плавно ввести ребят в образовательный процесс", — уточнил собеседник агентства.

При этом занятий в том корпусе, где произошла трагедия, не будет.

На прошлой неделе студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в политехническом колледже Керчи. Погибли 20 человек, среди них — 15 студентов и пять работников учебного заведения. Пострадали более 70 человек. Сейчас в больницах остаются около 50 раненых, из них пятеро — в крайне тяжелом состоянии, еще десять — в тяжелом.

Изначально было возбуждено уголовное дело о теракте, позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа. Месяц назад он прошел все медкомиссии, включая проверку у психиатра, и получил разрешение на хранение оружия.