В Кремле прокомментировали "расследование" СМИ про Пригожина

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В Кремле видели "расследование" СМИ про Евгения Пригожина, но о подтверждении изложенных там данных от компетентных органов не известно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее "Новая газета" опубликовала расследование, основанное на рассказе ранее судимого Валерия Амельченко, о деятельности структур, подконтрольных бизнесмену Евгению Пригожину.

"Мы видели сегодня эту публикацию. Это журналистское расследование, каких много, но все-таки мы в первую очередь ориентируемся на детальную информацию от соответствующих органов. Нам не известно о подтверждении опубликованной информации со стороны компетентных органов", — сказал Песков журналистам.