Погибшего на пожаре во Владикавказе спасателя похоронят во вторник

Сотрудники противопожарной службы во время тушения пожара на заводе Электроцинк во Владикавказе. 21 октября 2018

Сотрудники противопожарной службы во время тушения пожара на заводе Электроцинк во Владикавказе. 21 октября 2018

НАЛЬЧИК, 22 окт — РИА Новости. Похороны пожарного Александа Ермакова, который погиб во время тушения пожара на заводе "Электроцинк" во Владикавказе, пройдут во вторник, сообщает региональное ГУМЧС.

"Гражданская панихида состоится 23 октября в 13.00 по адресу: Владикавказ, улица Московская, 57", — говорится в сообщении.

Уточняется, что погибшему прапорщику внутренней службы Ермакову было 38 лет, он служил в должности командира отделения пожарно-спасательной части 1-го отряда Федеральной противопожарной службы по Республике Северная Осетия-Алания. В пожарной охране он работал с 21 года. У Ермакова остались жена и двое детей.

"Вместе с товарищами Ермаков находился в самом центре событий, проводил разведку, когда на заводе обрушилась стена. Спасти его не удалось… Смерть Александра Ермакова стала огромной потерей не только для его семьи, но и для пожарной охраны в целом", — отмечает ведомство.

Пожар на заводе вспыхнул в ночь на воскресенье, первоначально его площадь оценивалась в 500 квадратных метров, затем она увеличилась до 1 тысячи квадратных метров, после чего — до 4,5 тысячи. При тушении погиб один пожарный, еще двое пострадали. В 13.12 пожар был локализован, а в 15.33 полностью ликвидирован. Работа завода после пожара приостановлена, решение о возобновлении его работы будет принимать руководство "УГМК-Холдинга", в который входит предприятие.

ОАО "Электроцинк" — одно из ведущих предприятий цветной металлургии России, крупнейшее промышленное предприятие республики Северная Осетия — Алания. Территория завода составляет 70,2 гектара. Завод расположен в северо-восточной части Владикавказа.