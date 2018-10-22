Погибшего на пожаре во Владикавказе спасателя похоронят во вторник

НАЛЬЧИК, 22 окт — РИА Новости. Похороны пожарного Александа Ермакова, который погиб во время тушения пожара на заводе "Электроцинк" во Владикавказе, пройдут во вторник, сообщает региональное ГУМЧС.
"Гражданская панихида состоится 23 октября в 13.00 по адресу: Владикавказ, улица Московская, 57", — говорится в сообщении.
Уточняется, что погибшему прапорщику внутренней службы Ермакову было 38 лет, он служил в должности командира отделения пожарно-спасательной части 1-го отряда Федеральной противопожарной службы по Республике Северная Осетия-Алания. В пожарной охране он работал с 21 года. У Ермакова остались жена и двое детей.
"Вместе с товарищами Ермаков находился в самом центре событий, проводил разведку, когда на заводе обрушилась стена. Спасти его не удалось… Смерть Александра Ермакова стала огромной потерей не только для его семьи, но и для пожарной охраны в целом", — отмечает ведомство.
Пожар на заводе вспыхнул в ночь на воскресенье, первоначально его площадь оценивалась в 500 квадратных метров, затем она увеличилась до 1 тысячи квадратных метров, после чего — до 4,5 тысячи. При тушении погиб один пожарный, еще двое пострадали. В 13.12 пожар был локализован, а в 15.33 полностью ликвидирован. Работа завода после пожара приостановлена, решение о возобновлении его работы будет принимать руководство "УГМК-Холдинга", в который входит предприятие.
ОАО "Электроцинк" — одно из ведущих предприятий цветной металлургии России, крупнейшее промышленное предприятие республики Северная Осетия — Алания. Территория завода составляет 70,2 гектара. Завод расположен в северо-восточной части Владикавказа.