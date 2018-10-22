«Правительство выполнит обещания по повышению пенсий, заявил Кудрин»

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт – РИА Новости. Правительство РФ выполнит свои обещания по повышению обеспечения пенсионеров, повышению пенсий, заявил журналистам глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Выполнит ли правительство свои обещания по повышению обеспечения пенсионеров, повышению пенсий? Я считаю, что да. По нашим оценкам, правительство выполнит эти условия, которые они декларировали", — сказал Кудрин.

Он отметил, что изменения в пенсионной системе – это важнейшая структурная реформа, которая была неизбежна. Но начинать ее нужно было раньше для скорейшего достижения положительного результата, добавил Кудрин.

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов ранее заявлял, что правительство РФ планирует индексацию пенсий на 2019 год на 7%, то есть они вырастут в реальном выражении даже при инфляции выше прогнозов. Также он заверял, что и далее бюджет обеспечит финансирование индексации пенсий быстрее инфляции, для этого будет увеличен объем трансферта Пенсионному фонду.

Кудрин в начале октября говорил, что пенсии россиян будут расти в реальном выражении, то есть выше инфляции, только благодаря повышению пенсионного возраста.

Принятый в РФ закон о совершенствовании пенсионной системы предусматривает, начиная с 2019 года, поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет — до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Также предусмотрен ряд мер для смягчения этого решения, в частности досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией. Также сохраняются льготы по налогам на землю и недвижимость.