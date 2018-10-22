В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при нападении в Керчи

Автомобиль скорой помощи у Керченской больницы № 1 имени Н. И. Пирогова, в которую привозят пострадавших при нападении на Керченский политехнический колледж. 18 октября 2018

Автомобиль скорой помощи у Керченской больницы № 1 имени Н. И. Пирогова, в которую привозят пострадавших при нападении на Керченский политехнический колледж. 18 октября 2018

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В медицинских учреждениях после взрыва и стрельбы в политехническом колледже Керчи остаются 46 человек, трое из них в крайне тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения России.

"По состоянию на утро 22 октября в медицинских учреждениях состоит 46 человек, из них 28 детей. Из всех госпитализированных в крайне тяжелом состоянии находится 3 человека", — говорится в сообщении.

Шесть пациентов в Москве и два в Краснодаре остаются в тяжелом состоянии, 20 человек – средней степени тяжести, в удовлетворительном состоянии – 16 пострадавших, уточнили в пресс-службе.

Все крайне тяжелые и тяжелые пациенты стабильны, без отрицательной динамики, отметили в Минздраве.

В среду студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.