В Москве на этой неделе ожидаются снег и дожди

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Дожди и мокрый снег ночами ожидаются в Москве на этой неделе, температура воздуха в начале недели будет выше климатической нормы, однако постепенно погода начнет возвращаться в рамки календаря, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

"Погода будет разная на этой неделе, особого тепла, как и особого холода, не ожидается. Завтра, во вторник, мы будем находиться под влиянием холодного атмосферного фронта, он проявится дождями. За ночь может выпасть около одного миллиметра осадков, за завтрашний день – около двух миллиметров", — рассказала Позднякова.

Однако во вторник в столице температура воздуха пока останется чуть выше климатической нормы — ночная температура будет колебаться в пределах от 3 до 5 градусов тепла, дневная — около 5-9 градусов выше нуля.

"В последующие дни наиболее неблагоприятная погода будет 25 октября, потому что в четверг ожидается большее количество осадков. А вот 26-27 октября в ночное время к дождю могут примешиваться отдельные мокрые снежинки, потому что температура воздуха будет уже от минус 2 до плюс 3 градусов", — подчеркнула собеседница агентства.

Также, по ее словам, начиная с четверга, погода в столичном регионе постепенно начнет возвращаться в рамки календаря. Так, самая низкая дневная температура за неделю прогнозируется в субботу: по региону столбики термометров покажут от плюс 3 до плюс 8 градусов.