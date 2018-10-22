Семье погибшего в Керчи студента из Челябинска окажут дополнительную помощь

ЧЕЛЯБИНСК, 22 окт – РИА Новости. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский распорядился выделить из бюджета региона 100 тысяч рублей в качестве материальной помощи семье погибшего в Керчи студента Егора Перепелкина, сообщила в понедельник его пресс-служба.

В прошлую среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. Погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа. В числе погибших — уроженец Челябинска 19-летний Егор Перепелкин, он был похоронен в субботу.

"Дубровский дополнительно выделит из областного бюджета 100 тысяч рублей для семьи погибшего в Керчи Егора Перепелкина", — говорится в сообщении.

Пресс-служба уточнила, что данные средства направляются вдобавок к уже выделенной аналогичной сумме из городского бюджета Челябинска.