Мэр Владикавказа потребовал закрыть завод "Электроцинк"

Сотрудники противопожарной службы во время тушения пожара на заводе Электроцинк во Владикавказе. 21 октября 2018

Сотрудники противопожарной службы во время тушения пожара на заводе Электроцинк во Владикавказе. 21 октября 2018

НАЛЬЧИК, 22 окт — РИА Новости. Мэр Владикавказа Махарбек Хадарцев потребовал закрыть завод "Элетроцинк", где в ночь на воскресенье произошел крупный пожар, указав, что предприятие наносит вред здоровью местных жителей.

Пожар на заводе вспыхнул в ночь на воскресенье, первоначально его площадь оценивалась в 500 квадратных метров, затем она увеличилась до 1 тысячи квадратных метров, после чего — до 4,5 тысячи. При тушении погиб один пожарный, еще двое пострадали. В 13.12 пожар был локализован, а в 15.33 полностью ликвидирован. Работа завода после пожара приостановлена, решение о возобновлении его работы будет принимать руководство "УГМК-Холдинга", в который входит предприятие.

В своем аккаунте в соцсети Instagram Хадарцев обратился к руководству завода с требованием закрыть его и убрать из Владикавказа. "Никакие модернизации, никакие частичные улучшения производственного процесса не в силах изменить главного — завод "Электроцинк" губит здоровье жителей Владикавказа", — написал он.

Он отметил о том, что близость предприятия приводит в болезням людей и может даже являться причиной их смерти. "Ради чего нам такое производство в городе? …Требуем закрыть завод! Перенесите его на Урал!" — подчеркнул глава администрации столицы Северной Осетии.

Депутат парламента Северной Осетии, главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев, в свою очередь, пообещал, "что вопрос о необходимости закрытия этого завода будет поставлен перед депутатами на парламентских слушаниях", назвав предприятие "вредоносным".

"Сегодня в опасности оказались дети и взрослые, которые живут, учатся и работают фактически у стен этого завода", — отметил Тедеев на своей странице в Instagram.

ОАО "Электроцинк" — одно из ведущих предприятий цветной металлургии России, крупнейшее промышленное предприятие республики Северная Осетия — Алания. Территория завода составляет 70,2 гектара. Завод расположен в северо-восточной части Владикавказа.