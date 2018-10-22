Мэр Владикавказа потребовал закрыть завод "Электроцинк"

НАЛЬЧИК, 22 окт — РИА Новости. Мэр Владикавказа Махарбек Хадарцев потребовал закрыть завод "Элетроцинк", где в ночь на воскресенье произошел крупный пожар, указав, что предприятие наносит вред здоровью местных жителей.
Пожар на заводе вспыхнул в ночь на воскресенье, первоначально его площадь оценивалась в 500 квадратных метров, затем она увеличилась до 1 тысячи квадратных метров, после чего — до 4,5 тысячи. При тушении погиб один пожарный, еще двое пострадали. В 13.12 пожар был локализован, а в 15.33 полностью ликвидирован. Работа завода после пожара приостановлена, решение о возобновлении его работы будет принимать руководство "УГМК-Холдинга", в который входит предприятие.
В своем аккаунте в соцсети Instagram Хадарцев обратился к руководству завода с требованием закрыть его и убрать из Владикавказа. "Никакие модернизации, никакие частичные улучшения производственного процесса не в силах изменить главного — завод "Электроцинк" губит здоровье жителей Владикавказа", — написал он.
Он отметил о том, что близость предприятия приводит в болезням людей и может даже являться причиной их смерти. "Ради чего нам такое производство в городе? …Требуем закрыть завод! Перенесите его на Урал!" — подчеркнул глава администрации столицы Северной Осетии.
"Сегодня в опасности оказались дети и взрослые, которые живут, учатся и работают фактически у стен этого завода", — отметил Тедеев на своей странице в Instagram.
ОАО "Электроцинк" — одно из ведущих предприятий цветной металлургии России, крупнейшее промышленное предприятие республики Северная Осетия — Алания. Территория завода составляет 70,2 гектара. Завод расположен в северо-восточной части Владикавказа.