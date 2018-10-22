В крымских больницах после трагедии в Керчи остаются 25 пострадавших

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости. Госпитализированными в лечебных учреждениях Крыма остаются 25 пострадавших после взрыва и стрельбы в политехническом колледже Керчи, сообщили РИА Новости в минздраве региона.

"Всего на данный момент в медицинских организациях Крыма находится 25 человек. Из них 14 детей и 11 взрослых. Состояние детей: четыре — средней степени тяжести, 10 — легкой. Взрослых: 10 человек — средней степени тяжести, один — легкой. Состояние всех стабильное", — сказала пресс-секретарь ведомства.

В Ленинской центральной районной больнице госпитализированы четыре человека, в Керченской городской больнице №1- пять человек, в Керченской городской детской больнице — два пострадавших.

В медицинских организациях Симферополя на данный момент находятся 14 человек, из них в Республиканской детской клинической больнице — семь, в Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи № 6- пять человек, в республиканской клинической больнице им. Н.А. Семашко и в клинической психиатрической больнице № 5 — по одному человеку, сообщили в ведомстве.