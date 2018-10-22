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Общество

Исследование: россияне считают Соловьева самым авторитетным журналистом

(обновлено: 04:47 22.10.2018)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкТелеведущий Владимир Соловьев. Архивное фотоТелеведущий Владимир Соловьев. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Телеведущие Владимир Соловьев, Андрей Малахов ("Россия 1") и Владимир Познер (Первый канал) пользуются наибольшим среди всех журналистов авторитетом у российской аудитории, говорится в докладе "Образ журналиста в массовом сознании россиян", подготовленном исследовательской группой ЦИРКОН по инициативе Фонда "Медиастандарт" при поддержке Комитета гражданских инициатив (КГИ).

Телекамеры. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Исследование проводилось в июле-августе 2018 года среди 1604 респондентов старше 18 лет. Опрос реализован методом личного интервью по месту жительства опрошенных. При выполнении респондентами задания "назовите, пожалуйста, имена журналистов из разных отраслей (телевидения, радио, прессы и интернета), которых вы уважаете, мнение которых для вас наиболее авторитетно" результаты приводятся не в процентах, а в количестве опрошенных, назвавших того или иного журналиста.

"С большим отрывом самыми авторитетными журналистами оказались ведущие двух самых охватных федеральных каналов "Первый" и "Россия 1" — Владимир Соловьев (178), Андрей Малахов (131) и Владимир Познер (116)", — говорится в отчете о результатах исследования.

В докладе также отмечается, что остальные отрасти медиаиндустрии (пресса, радио, интернет) менее персонифицированы, и по сравнению с телевидением их можно назвать вовсе не персонифицированными. Кроме того, по данным отчета, 51% респондентов не смогли назвать ни одного журналиста, которого они считают авторитетным. По мнению авторов доклада, "вполне допустимо предположить, что около половины из них просто не могут идентифицировать никого из журналистов персонально, но вторая половина, по всей видимости, отказывается признать среди них кого-либо действительно уважаемым".

Телевизионное интервью. Архивное фото
© Fotolia / Microgen
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В исследовании отмечается, что личные качества журналистов для респондентов являются важным критерием для оценки их деятельности и, соответственно, выбора самых авторитетных журналистов. Так, по данным исследования, 79% респондентов считают, что российским журналистам свойственна смелость, 77% опрошенных выделяют чувство юмора как одно из качеств российских журналистов, 75% опрошенных выделяют упорство как одно из главных качеств.

"В целом, на основании ответов респондентов, образ российского журналиста в массовой аудитории выглядит достаточно симпатично. Представителям этой профессии в глазах большей части публики свойственны: смелость, чувство юмора, упорство, самоотверженность и даже честность. Эти качества отметили более 50% респондентов. Единственное отрицательное качество, которое приписывают журналистам большая часть опрошенных – наглость и назойливость", — указывается в докладе.

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7 пользователей оставили 9 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Тузик Дворовый
Андрей Малахов ("Россия 1") пользуется наибольшим среди всех журналистов авторитетом у российской аудитории? Все понятно с этим докладом, дальше можете не продолжать
03:30
22.10.2018
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Alex Ostanin
бессовестная ложь!соловьев переобувается на ходу и его состояние оценивается десятками миллионов,см YouTube.после лживых мартовских результатов выборов и грязи на Грудинина,вообще не хочется смотреть гос тв совсем раздражает эта пропаганда только
03:54
22.10.2018
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